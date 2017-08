‘IS kan geen terroristen meer naar EU sturen vanuit Raqqa’

Er resteren nog zo’n 2.000 leden van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in het Syrische terreurbolwerk Raqqa. Het aantal terroristen is sinds het begin van het offensief van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) flink teruggedrongen.

Het aantal IS-leden is sinds het begin van het offensief, dat begin juni begon, met zo’n 45 procent teruggebracht, zegt de Amerikaanse gezant Brett McGurk, vertegenwoordiger van de internationale coalitie tegen IS zaterdag.

Grens met Turkije hermetisch afgesloten

In de stad zijn nog zo’n 2000 leden van de terreurgroep over, en ‘zij zullen naar alle waarschijnlijkheid sterven in Raqqa’, aldus McGurk. De troepen van de SDF zouden voor elke militaire operatie eerst het gebied omcirkelen, zodat IS-terroristen geen kans hebben om te ontsnappen. De Turks-Syrische grens is hermetisch afgesloten, en IS kan volgens McGurk dan ook geen terroristen meer naar Europa sturen om aanslagen te plegen.

Het offensief op Raqqa begon ongeveer gelijktijdig met de laatste delen van het regeringsoffensief op de Iraakse miljoenenstad Mosul. Daar werden de terroristen van IS vorige maand weggedreven. Volgens McGurk is IS inmiddels zo’n 78 procent van zijn territorium kwijtgeraakt, wat neerkomt op ongeveer 70.000 vierkante kilometer.

Database van IS-terroristen voor Interpol

De internationale coalitie tegen IS, onder leiding van Amerika, heeft een database opgesteld met de namen van zo’n 19.000 IS-leden. Die informatie is verkregen vanuit het aftappen van mobiele telefoons, gevonden adresboeken en andere documenten en wordt gedeeld met de internationale politiedienst Interpol, zegt McGurk.

Naast de Amerikanen in combinatie met de SDF, vecht ook het regime van de Syrische president Bashar al-Assad in samenwerking met de Russen tegen IS in Raqqa. Volgens McGurk zijn er – ondanks de bekoelende relatie tussen Amerika en Rusland – goede afspraken gemaakt om ongelukken te voorkomen. Het effect van nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland – waar de Russische president Vladimir Poetin vorige week woedend op reageerde – hebben nog geen weerslag gehad op de Syrische gevechten, aldus McGurk.

De stad Raqqa was het grootste IS-bolwerk in Syrië. Samen met het Iraakse Mosul vormde de stad de twee ‘hoofdsteden’ van het zelfverklaarde IS-kalifaat.