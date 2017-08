Johnson: ‘Britten moeten toch opdraaien voor kosten Brexit’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson geeft toe dat de Britten geld zijn verschuldigd aan de Europese Unie. Over de hoogte van het bedrag liet Johnson zich niet uit.

Dat zegt Johnson in een interview met de Britse radiozender BBC4. Het is voor het eerst dat Johnson toegeeft dat het Verenigd Koninkrijk geld is verschuldigd aan de EU. Tijdens de brexitcampagne maakte hij nog furore met zijn stelling: ‘We can have both our cake and eat it.’

‘Go whistle’

Eerder liet Johnson in het Britse Lagerhuis weten dat de Europese Unie ´kan fluiten’ naar de exorbitant hoge brexitrekening. Binnen de Europese Unie liep het genoemde bedrag dat de Britten moeten betalen op tot wel 100 miljard euro. Nu geeft Johnson toe dat de Britten hun afspraken moeten nakomen; hij stelt hierbij echter wel vast dat hij de bedragen die EU-onderhandelaar Michel Barnier noemt niet deelt.

‘Wij zijn een volk dat de wet respecteert en zijn rekeningen betaalt,’ zegt Johnson tegen BBC4. ‘Het Verenigd Koninkrijk heeft afgelopen jaren honderden miljarden bijgedragen aan de EU.’ Op de vraag waarom hij eerdere uitspraken tegenspreekt, zegt Johnson dat hem destijds gevraagd werd te reageren op grote bedragen, die hij onrealistisch vond.

Brussel ongeduldig

De houding van de Britten wekt al een tijd wrevel op in Brussel, vooral omdat de Britten zelf nog geen indicatie hebben gegeven over hoe hoog de brexitrekening moet zijn. Zolang de Britten niet zelf een bedrag noemen, kan hier geen compromis over worden bereikt.

Johnson was een van de drijvende krachten achter het referendum voor de Brexit. Hij leidde de Leave-campagne. De Britten kozen er met nipte meerderheid voor om de Europese Unie te verlaten. Daarna leek het er even op dat Boris Johnson premier zou worden, maar werd uiteindelijk minister van Buitenlandse Zaken in de regering van Theresa May.