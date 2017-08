‘Jorge Zorreguieta, vader van koningin Máxima, overleden’

Jorge Zorreguieta – de vader van Koning Máxima – is dinsdag (lokale tijd) op 89-jarige leeftijd in de kliniek Fundaleu in Buenos Aires overleden. Er is nog geen bevestiging van officiële zijde, maar Argentijnse media maken er melding van.

Koningin Máxima was zaterdag naar Buenos Aires gekomen vanwege zijn slechte gezondheid, schrijft bijvoorbeeld het dagblad La Nación.

Zij was ook in de kliniek aanwezig. Dinsdagochtend vroeg werd ze bij aankomst gefilmd door Argentijnse tv-zenders.

Jorge Zorreguieta was al enkele jaren ernstig ziek. In november 2014 werd hij in dezelfde kliniek, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie, opgenomen.

Toen al werd voor zijn leven gevreesd en kwam en werd hij door media zelfs onterecht doodverklaard. Zorreguieta herstelde echter en was dit voorjaar nog in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander, zijn schoonzoon.

Controverse

De vader van Máxima was staatssecretaris van landbouw onder het militaire Videla-regime in Argentinië. Zorreguieta heeft altijd volgehouden niet op de hoogte te zijn geweest van de politieke executies tijdens dit bewind. Deze bewering werd meer dan eens in twijfel getrokken en er werd in Nederland zelfs aangifte gedaan tegen Zorreguieta.

Vanwege de controverse was vader Zorreguieta niet aanwezig bij het huwelijk van zijn dochter en de toenmalige prins Willem-Alexander, nu koning.