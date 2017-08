Juncker: Amerika moet sancties eerst voorleggen aan EU

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wil dat Amerika eerst met Europa overlegt voordat nieuwe sancties tegen Rusland worden uitgevoerd. Juncker waarschuwt voor tegenmaatregelen als Europese bedrijven worden getroffen.

Eerder vandaag ondertekende de Amerikaanse president Donald Trump de nieuwe sancties tegen Rusland, zij het onder protest. Trump vindt de sancties ‘oprecht tekorschieten’, maar tekende om de nationale eenheid te bewaren. Dat was nodig: de sancties werden met overweldigende meerderheid ondersteund door de Senaat.

De voorzitter van de Europese Commissie liet eerder weten dat de sancties van Amerika niet kunnen rekenen op een warm onthaal in Brussel. Juncker zegt in een interview met nieuwssite Politico dat de EU direct zal terugslaan, als blijkt dat Europese bedrijven slachtoffer worden van de Amerikaanse sancties tegen Moskou. Hiermee doelt hij op de Nord Stream 2 pijpleiding, die Russische energie naar Duitsland moet vervoeren. De EU heeft belang bij de toevoer van Russisch gas. De pijpleiding is nog in aanbouw.

Een woordvoerder van de Europese Commissie laat aan Politico weten blij te zijn met toevoeging aan de sancties. Daarin staat dat deze zullen worden uitgevoerd in overleg met de bondgenoten van Amerika. ‘We gaan ervan uit dat dit ook zal gebeuren,’ zegt de Europese Commissie.

Trump tekent met tegenzin

In een verklaring zegt de Amerikaanse president dat de sancties een beperking zijn voor zijn handelsruimte: ‘Dit amendement maakt het moeilijker voor de Verenigde Staten om goede deals te maken voor het Amerikaanse volk. Het gaat China, Rusland en Noord-Korea nader tot elkaar brengen.’

Trump hekelt de keuze van het congres om nieuwe sancties in te stellen. ‘De makers van de Amerikaanse constitutie hebben de president belast met de Buitenlandse Zaken. Dit amendement zal aantonen waarom die keuze wijs was.’