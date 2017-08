Juncker wil gesprekken met ‘onze buurman’ Turkije niet stoppen

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker ziet er niets in om de toetredingsgesprekken met Turkije stop te zetten. Het Europees Parlement vraagt daar wel om, maar hoeft niet op bijval van Juncker te rekenen.

‘Turkije is onze buurman, we kunnen hem niet in de vergetelheid laten raken. Ik ben geen voorstander van het beëindigen van de toetredingsgesprekken, een eis van het Europees parlement,’ aldus Juncker in een uitgebreid interview met Politico.

Migratiedeal houdt EU gevangen

Hij erkent wel dat Turkije steeds verder van de Europese waarden afdrijft: ‘Feit is dat Turkije zich van zijn eigen streven om lid te worden van de EU af beweegt. Het is niet de EU die zich bij Turkije voegt, maar andersom,’ aldus Juncker.

Maar gezien de vluchtelingendeal die de EU in 2015 met het land sloot, is het volgens Juncker niet verstandig om de toetredingsgesprekken abrupt te beëindigen, ‘althans niet op papier’. Het stoppen van de gesprekken met Turkije leidt onvermijdelijk tot meer verantwoordelijkheid voor de EU met betrekking tot het opnemen van vluchtelingen, vindt Juncker.

Ook Timmermans wil door met gesprekken

Het Europees Parlement vroeg net na de Turkse referendumuitslag – waarmee de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meer macht naar zich toetrekt – al om beëindiging van de toetredingsgesprekken met Turkije. Dat dreigement is vaker geuit binnen Europese kringen, maar de migratiedeal die de EU in 2015 met Turkije sloot, zat een definitief einde van die gesprekken in de weg. Door alle ontwikkelingen in Turkije is die situatie veranderd. Erdogan dreigde zelf eerder trouwens ook al de toetredingsgesprekken te staken.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans sprak zich eerder overigens uit in soortgelijke bewoordingen als Juncker: hij wil de dialoog met Erdogan in stand wil houden. De mensenrechtenschendingen in het land zijn voor Timmermans geen reden om daarmee te stoppen.

‘Turkije verdwijnt niet van de landkaart en zal altijd de buurman van de Europese Unie blijven,’ zei Timmermans. Hij lijkt daarmee voorbij te gaan aan het groeiend ongemak tussen de Europese Unie en Turkije. ‘Alle lidstaten willen dat we blijven praten met Turkije,’ aldus de politicus over de rol van de Europese Commissie en de Turkse toetreding.