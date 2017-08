Juppé: ‘Macrons goddelijke aspiraties zijn lachwekkend’

De Franse president Emmanuel Macron heeft weinig meer te bieden dan gebakken lucht. Dat zegt Alain Juppé, burgemeester van Bordeaux. In een interview laat hij geen spaan heel van de regering van Macron. Volgens Juppé, prominent centrum-rechts politicus, is de houding van Macron lachwekkend.

‘Wat het macronisme inhoudt, geen idee. Maar zeggen dat politiek op een andere manier moet, daar lach ik om. Dergelijke frases hoor ik al veertig jaar.’ Dat zegt Alain Juppé in een interview met de Franse krant Sud-Ouest.

‘Macron, de koning van de goden’

‘Het imago van Frankrijk is er in het buitenland op vooruitgegaan,’ vindt Juppé nog wel, maar verder is hij uiterst kritisch. Juppé ergert zich aan Macron en zijn gedrag als alleenheerser. ‘Jupiter, dat was de koning van de goden,’ schampert Juppé. ‘Destijds nam Mitterrand (president tussen 1979 en 1995, red.) er genoegen mee om God te zijn.’

‘Je suis Jupiter’ Emmanuel Macron wordt vergeleken met Jupiter, de Romeinse god. Minister van Economische Zaken Bruno Le Maire zei in een toespraak in New York: ‘Macron is Jupiter, ik ben Hermes, zijn boodschapper.’

Juppé vindt dat Macron wat betreft de beeldvorming goed werk levert, maar dat het inhoudelijk magertjes is. ‘Zijn teksten zijn alleen voor de bühne. De echte problemen liggen elders: wat voor onderwijs, wat voor Europese politiek, welk migratiebeleid, welk energiebeleid is werkelijk doeltreffend? Dat zijn de prioriteiten. De rest doet amper ter zake.’

Rel om defensie

Vooral Macrons defensiebeleid moet het ontgelden. Juppé: ‘Hoe kan hij nou aan het leger beloven dat Frankrijk de NAVO-norm van 2 procent van het bbp aan defensie gaat uitgeven, en tegelijkertijd 700 miljoen euro bezuinigen?’ Juppé is ook niet onder de indruk van het binnenlandse beleid van Macron: ‘Qua financiën zijn de ideeën vaag, en weinig ambitieus.’

De kritiek van Alain Juppé ligt gevoelig, omdat hij tot de belangrijkste liberale politici wordt gerekend. De Franse premier Edouard Philippe is een uitgesproken Juppéiste, en steunde hem tijdens zijn campagne om president van Frankrijk te worden. Juppé haalde de verkiezingen niet: hij werd al uitgeschakeld in de voorverkiezingen, ten faveure van François Fillon. Na de eerste ronde was Juppé een van de eerste Republikeinen die zich achter Macron schaarde.

‘Ik ben Hollande niet’

‘Dit betekent niet dat ik terugkeer in de politiek. Ik ben François Hollande niet,’ zegt Juppé fijntjes, maar hij roept zijn politieke clan op om een front te vormen. Juppés invloed op het politieke landschap is nog merkbaar.

Oud-president François Hollande opende eerder deze week de aanval op zijn opvolger met de uitspraak dat Macron aanstuurt op een verscheurde samenleving. Eerder zei Hollande nog dat hij Macron, enige tijd zijn minister van Economische Zaken, niet voor de voeten zou lopen.

Eerder deze week opende François Bayrou de aanval op Macrons regering. Opmerkelijk, want Bayrou was zelf 36 dagen minister van Justitie onder Macron. Hij moest het veld ruimen toen zijn naam in verband werd gebracht met corruptie: hij zou Europees geld hebben gebruikt voor partijmedewerkers in de landelijke politiek.