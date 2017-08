Man rijdt in op bushokjes Marseille

Een man is met een gestolen auto ingereden op twee bushaltes in de Franse stad Marseille. Bij het incident is minstens één dode gevallen. Eén persoon raakte gewond. De politie gaat niet uit van een aanslag.

Het incident speelde zich af in een toeristisch deel van Marseille. Hulpdiensten zijn ter plaatse, en vragen toeristen en omwonenden om weg te blijven uit het gebied rond de oude haven van Marseille. De politie doet onderzoek naar het incident.

De man in de auto reed eerst in op een bushokje, waarbij een vrouw van 29 gewond zou zijn geraakt. Vervolgens reed de dader door, om met het witte busje nogmaals op een bushalte in te rijden. Bij de tweede bushalte, voor een filiaal van fastfoodketen Kentucky Fried Chicken, is vermoedelijk een 42-jarige vrouw om het leven gekomen. De man is aangehouden. Over zijn motief is niets bekend.

Psychische problemen

De dader is bekend bij de autoriteiten door kleine misdrijven. De politie gaat niet uit van een terroristische aanslag. De 35-jarige dader zou kampen met psychische problemen.