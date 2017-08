Politie arresteert man na aanslag op soldaten

Een auto is ingereden op een groepje militairen in Levallois-Perret, een gemeente ten noordoosten van Parijs. Er vielen zeker zes gewonden.

Franse media melden dat de militairen in een groep op straat patrouilleerden als onderdeel van veiligheidsmaatregelen tegen terreur.

Levallois-Perret : 6 militaires de l’opération Sentinelle renversés par une voiture, l’auteur en fuite https://t.co/sF9TKG1Ru6 pic.twitter.com/9hIQJUDeCk — franceinfo (@franceinfo) August 9, 2017

Man achter stuur is voortvluchtig

In de auto die op hen inreed zat een man achter het stuur. De politie is naarstig op zoek naar het voertuig en is bezig met een actie in de gemeente. Er zijn inmiddels berichten dat de Franse politie een man heeft neergeschoten en aangehouden op een snelweg in het noorden van Frankrijk. Bij de arrestatie waren volgens de Franse zender BFM TV ook elite-eenheden van de politie betrokken. Het zou gaan om de verdachte die eerder met zijn auto inreed op het groepje soldaten.

JUST IN: Man arrested on motorway in northern France is suspect behind attack on soldiers in Paris suburb – source pic.twitter.com/E37Q0MelHn — Reuters World (@ReutersWorld) August 9, 2017

Volgens de politie zijn twee militairen zwaar gewond geraakt en hebben vier anderen lichter letsel opgelopen. Volgens de burgemeester van Levallois-Peret, Patrick Balkany, was de aanrijding ‘zonder twijfel’ een opzettelijke actie. De man die inreed op een groep militairen bij Parijs heeft in de straat bij de kazerne gewacht tot hij kon toeslaan, zegt Balkany. Hij kwam in actie toen de militairen van het 35ste regiment naar buiten kwamen.