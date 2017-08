Noord-Korea schiet raket af, over Japan heen

Noord-Korea heeft dinsdagochtend vroeg opnieuw een raket gelanceerd. Het projectiel zou over Japan zijn gevlogen, zegt de premier van dat land, Shinzo Abe.

De bevolking werd via sirenes gewaarschuwd om dekking te zoeken, maar al snel bleek dat de raket Japan niet zou raken. Dat meldt de Japanse publieke tv-zender NHK.

In drie stukken

De raket zou in drie stukken uiteen zijn gespat en in zee zijn beland. Ook het Zuid-Koreaanse leger en de Verenigde Staten bevestigen de raketlancering in oostelijke richting.

Splashdown point for the #DPRK missiles ~1,180 km east off the coast of Hokkaido, say Japanese officials. — Steve Herman (@W7VOA) August 28, 2017

DEVELOPING: Pentagon says North Korea conducted missile launch in last 90 minutes which flew over Japan. https://t.co/4qPZxxmZwM pic.twitter.com/6V6qcZt4y9 — Reuters U.S. News (@ReutersUS) August 28, 2017

Japan heeft niet geprobeerd de raket neer te halen. De Japanse premier Shinzo Abe zegt in een eerste reactie dat zijn regering er alles aan doet om de bevolking te beschermen. Hij heeft zijn ministers bijeengeroepen voor spoedoverleg. De afgelopen tijd liepen de spanningen in de regio al flink op. De Amerikaanse president Donald Trump en het Noord-Koreaanse sloegen ferme oorlogstaal uit.