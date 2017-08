Ook bij verlies van Merkel wil Schulz SPD-leider blijven

SPD-voorman Martin Schulz wil aanblijven als leider van zijn partij, ook als hij verliest van de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij de Bondsdagverkiezingen in september. ‘De SPD kan wel wat langere termijnen gebruiken voor zijn leiders,’ vindt Schulz.

‘Natuurlijk zal ik me opnieuw kandideren bij de volgende partijbijeenkomst’ zegt Schulz dinsdag tijdens een bijeenkomst in Berlijn. ‘De SPD kan wel wat langere termijnen gebruiken voor zijn leiders.’

Schulz blijft achter op Merkel

Schulz, eerder nog voorzitter van het Europees Parlement, strijdt om het bondskanselierschap met Merkel (CDU). Toen hij het leiderschap van de SPD overnam in januari, wist hij in vrij korte tijd nek-aan-nek met haar te komen in de peilingen. Dat was van korte duur: inmiddels blijft hij flink achter op Merkel. Hij is inmiddels begonnen met zijn campagne, en maakt sindsdien publieke optredens in het hele land.

Ook spreekt hij zich geregeld fel uit over politieke kwesties, en vooral over de performance van Merkel als bondskanselier. Haar omstreden uitspraak ‘wir schaffen das’, te midden van de migratiecrisis in 2015, was volgens hem een grove fout.

Schulz zet nu in op migratie in de hoop Merkel in te halen. ‘Als we nu niets doen, worden we weer geconfronteerd met dezelfde situatie,’ aldus de sociaal-democraat. Binnen de SPD zou onenigheid zijn ontstaan over de strategie van de partijtop.

Diplomatieke houding

Schulz noemde de Amerikaanse president Donald Trump vorige week bovendien ‘niet alleen een gevaar voor de Europese Unie, maar voor de hele wereld’. De termijn van Trump pakt volgens Schulz tot nu toe ‘nog erger dan verwacht’ uit. Merkel heeft altijd een diplomatieke houding gehanteerd jegens Trump. Daarnaast keerde hij zich maandag tegen NAVO-norm van 2 procent.

Van de leden van de NAVO wordt gevraagd om minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Deze norm wordt door een groot aantal NAVO-bondgenoten niet gehaald, tot ergernis van de Amerikanen.

‘We zeggen duidelijk “nee” tegen het doel van 2 procent van Trump en de CDU. Het is niet alleen onrealistisch, maar ook een verkeerd doel,’ aldus Schulz in een ingezonden brief. Volgens Schulz is het veel verstandiger om te investeren in een Europees leger. Merkel is wel een voorstander van de 2 procent-norm.

De Duitse Bondsdagverkiezingen zijn op 24 september. Merkel begint naar verwachting deze week met haar campagnetour.