Paniek om Noord-Koreaanse raket boven Japan

De nieuwste Noord-Koreaanse raketlancering zorgt voor lichte paniek bij Japan en zijn bondgenoten Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De raket die Noord-Korea dinsdagochtend afvuurde, legde een afstand af van 2.700 kilometer en vloog over Japan heen.

Hoewel het autoritaire regime van Kim Jong-un de laatste tijd geregeld rakettesten doet, is het nog niet voorgekomen dat er een over het Japanse vasteland vloog.

Burgers moesten dekking zoeken

De raket legde een afstand af van 2.700 kilometer en bereikte een hoogte van 550 kilometer, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Volgens het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, is er geen gevaar geweest voor de Verenigde Staten.

De lancering was even voor zes uur

’s ochtends lokale tijd. Het projectiel werd afgevuurd in de richting van Japan, en vloog over het noorden van het land heen. De bevolking op het eiland Hokkaido werd via stadsluidsprekers en sms-berichten gevraagd om dekking te zoeken. Ook werd het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Maar de raket vloog over het eiland heen en brak vervolgens in drie stukken.

Het Japanse leger heeft naar eigen zeggen niet geprobeerd de raket neer te halen toen die over Japans gebied vloog. Volgens Zuid-Koreaanse waarnemers is de raket niet ver van de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang afgevuurd. Het zou gaan om een Hwasong-12, een type ballistische raket dat de Noord-Koreanen onlangs ontwikkelden.

Druk opvoeren

De Japanse premier Shinzo Abe sprak van een ‘roekeloze actie’ en een ‘serieuze dreiging voor ons land’. Hij verklaart met de Amerikaanse president Donald Trump te hebben gesproken. De twee zouden samen de druk op Noord-Korea willen verhogen. Volgens Abe staat Trump ‘voor honderd procent achter Japan’. De afgelopen tijd liepen de spanningen in de regio al flink op. Trump en het Noord-Koreaanse regime sloegen oorlogstaal uit.

Zuid-Korea verklaarde dinsdag eveneens ‘krachtig’ te zullen reageren als Noord-Korea doorgaat met provocaties in de vorm van raketlanceringen. Ter vergelding bombardeerden vier Zuid-Koreaanse gevechtsvliegtuigen dinsdag een schietbaan van het Noord-Koreaanse leger.

Japan, Amerika en Zuid-Korea willen dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties snel bijeenkomt over de kwestie. Dat zou vrijdag gebeuren.