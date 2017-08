Paniek op school om ‘radicaliserende kleuters’

Leraren van een school in het Belgische Ronse luiden de noodklok omdat kleuters daar onder invloed lijken te staan van een ‘extremistische islamitische stroming’. Een uitgelekt rapport onthult het zorgelijke gedrag van de kinderen.

Zo zouden ze bijvoorbeeld Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens speeltijd, blijkt uit het interne rapport, dat in handen is van Het Laatste Nieuws.

Doodsbedreigingen en vinger aan de keel

Het gaat om de Dr. Ovide Decroly-kleuterschool in het stadje Ronse, in het oosten van Vlaanderen. Het rapport dateert van vorig schooljaar. Een juf beschrijft het problematische gedrag van de jonge kinderen onder de noemer ‘indoctrinatie bij kleuters.

De kinderen in kwestie komen ook bijvoorbeeld vrijdag om religieuze redenen niet naar school, of weigeren meisjes naast jongens te zitten of een hand te geven. ‘Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen,’ staat er geciteerd in het rapport. Andere gevallen zijn nog extremer: het komt zelfs zover dat kinderen ongelovigen met de dood bedreigen, leeftijdgenootjes ‘varkens’ noemen en ‘met de vinger aan de keel moordbewegingen maken’.

Het zou de eerste keer zijn dat er bij zulke jonge kinderen signalen van radicalisering worden gezien.

‘Overdreven berichtgeving’

De directeur van de onderwijsgroep waar de kleuterschool onder valt, vindt de berichtgeving overdreven. ‘Dit is een storm in een glas water,’ aldus Dirk Moulart tegen persbureau Belga. Het zou volgens hem gaan om zes kinderen uit drie gezinnen die bekend zijn bij de politie. ‘Kleuters zeggen vaak dingen die ze nog niet helemaal begrijpen. Ze doen uitspraken die ze thuis of elders hebben gehoord.’

Moulart betreurt het dat het document is uitgelekt. Hij had gehoopt dat het met ‘meer discretie’ zou worden behandeld. De directeur wijst erop dat de scholengroep al jaren werkt aan de betrokkenheid van ouders en cursussen over levensbeschouwing en radicalisering organiseert. Die worden nu dan ook voortgezet, aldus Moulart. Met de ouders in kwestie zouden volgens het rapport wel gesprekken zijn gevoerd, maar daarbij ‘stelt men vast dat die hun kind steunen en erom lachen’.