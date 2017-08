Polen trekt zich niets aan van ‘politieke dictaten Brussel’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel steunt de inbreukprocedure van de Europese Commissie tegen Polen. Merkel vindt dat de Europese Unie moet ingrijpen in Polen, nadat de Poolse regering een wet aannam die het mogelijk maakt om rechters te ontslaan.

In Polen is inmiddels een wet aangenomen die de minister van Justitie de bevoegdheid geeft om rechters te ontslaan. Volgens de Europese Commissie is dat in strijd met de onafhankelijkheid van de rechtbanken, en daarom in strijd met EU-regelgeving.

‘Niet zomaar wegkijken’

Voorheen was Merkel terughoudend, omdat het om binnenlandse politiek gaat. Nu zegt ze dat ze de zaak hoog opneemt, en in gesprek zal gaan met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Dat meldt persbureau Reuters. ‘We kunnen niet zomaar wegkijken en niets zeggen, alleen om de lieve vrede te bewaren,’ aldus Merkel.

Vorige maand spande de Europese Commissie onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans een inbreukprocedure aan tegen de Poolse regering. De Poolse regering kreeg vervolgens een maand om zich tegen de klacht van de Commissie te verweren, anders kan het tot een rechtszaak bij het Europees Hof leiden. Nu wil de Poolse regering niets weten van de bemoeienis van de Europese Commissie.

‘Politieke dictaten’

De Poolse minister van Justitie Zbigniew Ziobro reageerde fel. Hij vindt dat de zorgen van Brussel politieke dictaten zijn. ‘Ik ben er zeker van dat de Poolse regering zijn taken zal uitvoeren, ondanks de politieke emoties die doorklinken in verklaringen van politici,’ zei Ziobro vandaag in een persconferentie, daarmee doelend op de Duitse bondskanselier.

Witold Waszczykowski, de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, zei maandag dat de Poolse wetgeving niet afwijkt van Europese normen. Volgens hem zijn de zorgen van de Europese Commissie ongegrond.