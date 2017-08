Politie zoekt chauffeur aanslag Ramblas. Maar wie is het?

De chauffeur die donderdagavond op de Ramblas inreed op honderden mensen is nog altijd voortvluchtig. Gisteren maakten de autoriteiten bekend dat de 17-jarige Moussa Oukabir aangemerkt werd als hoofdverdachte, maar nu komt de politie daarop terug. Wie reed er dan in het bestelbusje?

Aanvankelijk werd gedacht dat Moussa Oukabir het busje huurde, en daarom waarschijnlijk ook de chauffeur was. ‘Het is mogelijk dat hij de dader was, maar die hypothese wordt ieder uur minder aannemelijk,’ zegt Josep Lluís Trapero, het hoofd van de Catalaanse politie.

Volgens de Catalaanse politie is het aannemelijker dat de 22-jarige Younes Abouyaaqoub het bestelbusje de menigte inreed. Dat meldt de Spaanse krant El Pais. Met het busje reed hij donderdagavond de Ramblas op, een van de drukste toeristische straten van Europa. Met de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te doden, reed hij zigzaggend over Ramblas. Er vielen 14 doden, honderden mensen raakten gewond.

Gehuurd bestelbusje

De Spaanse politie ging er eerder vanuit dat de chauffeur van het busje Moussa Oukabir was. Het bestelbusje was namelijk gehuurd op naam van diens broer, Driss Oukabir. Driss Oukabir meldde zich vlak na de aanslag bij de Spaanse autoriteiten, en verklaarde dat zijn identiteitsbewijs was gestolen.

Nu wordt aan die veronderstelling getwijfeld. Op basis van ooggetuigen die de chauffeur uit het busje zagen vluchten, lijkt het erop dat Younes Abouyaaqoub de dader van de terroristische aanslag is. Aanvankelijk dacht de politie dat Abouyaaqoub was overleden in Cambrils, maar dat werd vervolgens weer tegengesproken.

De Spaanse autoriteiten zoeken nu naar Abouyaaqoub. Ook zijn de Franse autoriteiten ingelicht, omdat de politie er rekening mee houdt dat Abouyaaqoub over de grens is gevlucht.