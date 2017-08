Schulz: ‘2-procentnorm van NAVO is onzin voor Duitsland’

Als het aan SPD-leider Martin Schulz ligt, gaat Duitsland zich in de nabije toekomst niet houden aan de NAVO-norm van 2 procent. Hiermee zet de leider van de Duitse sociaal-democraten zich af tegen zijn rivaal Angela Merkel (CDU). De Duitse bondskanselier pleit wel voor het handhaven van de 2-procentnorm.

Van de leden van de NAVO wordt gevraagd om minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan defensie te besteden. Deze norm wordt door een groot aantal NAVO-bondgenoten niet gehaald.

De Amerikaanse president Donald Trump zei tijdens de eerste maanden van zijn termijn als president dat alle landen moeten meebetalen aan de NAVO, en dat Amerika niet langer voor iedereen de kar zal trekken. Hiermee zette hij de relatie met de NAVO-partners onder druk. Merkel heeft vervolgens toegezegd dat Duitsland in de nabije toekomst die drempel gaat halen.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mei 2017