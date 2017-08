Schulz op volle toeren: ‘Merkel heult met Trump’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zich te weinig tegen Trump afgezet. Dat vindt SPD-leider Martin Schulz, die met gestrekt been de verkiezingscampagne ingaat. Is de tactiek een wanhoopspoging, of betekent dit een kantelpunt?

Schulz stelt Duitsland voor een keuze: tussen een bondskanselier die weigert te debatteren over de toekomst en een kanselier die weet wat hij wil. Het is duidelijk wie van de twee de SPD-leider zelf denkt te zijn. Nog een keuze: herbewapening zoals de Amerikaanse president Donald Trump het wil, of investeren in de toekomst met de SPD.

Dit zei Schulz tijdens een campagnebijeenkomst in de Duitse havenstad Bremen, die het begin markeert van een grote tournee door het hele land, voorafgaand aan de verkiezingen op 24 september. Een verslag ervan is te lezen in het Britse dagblad Financial Times.

Maar werken deze provocaties? Volgens de meest recente peiling van bureau Insa staan de sociaal-democraten op 24 procent. De achterstand op de CDU/CSU van Angela Merkel is enorm: de christen-democraten staan op 38 procent.

Waar is het Schulz-effect gebleven?

Toen in januari bekend werd dat Schulz zijn baan als voorzitter van het Europees Parlement opzegde om de SPD te gaan leiden, schoten de sociaal-democraten omhoog in de peilingen. Er werd geanticipeerd op het einde van het tijdperk-Merkel. Het veelbesproken Schulz-effect was maar van korte duur. Een verkiezingsoverwinning lijkt verder weg dan ooit, daarom gaat Schulz te vuur en te zwaard op campagne. Het is alles of niets.

Problematisch voor de campagnestrategie is dat de SPD de afgelopen jaren met Merkels CDU meeregeerde. Dat maakt het lastig om de zittende bondskanselier aan of af te vallen: de SPD heeft immers zelf aan het gevoerde beleid bijgedragen. Merkel kan zich makkelijk verweren. Eerder noemde ze de houding van Schulz onbetrouwbaar. In Nederland worstelde de PvdA met een soortgelijk probleem: hoe verdedig je het beleid, en val je tegelijkertijd je coalitiepartner aan?

Schulz speelt troef uit

Schulz doet zijn best om toch een eigen profiel op te bouwen, door te klagen over de hoge huren en het grote aantal flexcontracten op de arbeidsmarkt. Als ultieme troef probeert Schulz Merkel onder te brengen in het kamp van de Amerikaanse president Donald Trump. Schulz vindt dat Merkel zich te weinig van Trump heeft gedistantieerd, ook niet in de nasleep van de rellen bij Charlottesville.

Vooralsnog ziet Merkel geen reden om met Martin Schulz in debat te gaan. In een interview met de Duitse krant Bild dat ze dinsdag gaf, noemt ze zijn naam niet eens. Eerder dit jaar probeerde de Britse premier Theresa May het debat met oppositieleider Jeremy Corbyn te mijden. Dat leverde geen goed resultaat op.