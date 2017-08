Smokkelaar jaagt migranten de dood in: wat gebeurde er?

Voor de kust van Jemen heeft zich een gruwelijk tafereel afgespeeld. Een mensensmokkelaar heeft 120 bootmigranten overboord gezet. Mogelijk vijftig jonge migranten zijn verdronken.

Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). ‘De overlevenden hebben onze mensen verteld dat de mensensmokkelaar hen het water induwde toen hij dicht bij de kust een paar “overheidstypes” in de gaten kreeg,’ zegt Laurent de Boeck, leider van de Jemen-missie van IOM in een verklaring die werd verspreid op sociale media. ‘De overlevenden zeiden ook dat de smokkelaar al terug is naar Somalië om nieuwe migranten op te halen.’

De Boeck noemt de praktijken van de mensensmokkelaars ‘schandalig en onmenselijk’. De smokkelaars bieden de jongeren, die fors in de buidel moeten tasten voor hun oversteek, ‘valse hoop op een betere toekomst’, aldus de voorman van de Jemen-missie.

Lijken in ondiepe graven

IOM-medewerkers ontdekten tijdens een routinepatrouille 29 lijken in ondiepe graven op het strand van Shabwa aan de Golf van Aden. Ze waren snel begraven door 27 overlevenden die nog ter plaatse waren. Anderen waren al doorgelopen op zoek naar water, voedsel en medische hulp.

22 opvarenden worden nog vermist. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers zou zestien jaar zijn. De migranten worden vanuit Somalië en Ethiopië naar Jemen gebracht, beide behorend tot de armste staten ter wereld.

Burgeroorlog verergerd door Saudi-Arabië

In Jemen woedt een burgeroorlog, die veel mensen op de vlucht heeft doen slaan. Het geweld is het afgelopen jaar verergerd door bombardementen van buurland Saudi-Arabië, dat de door Iran gesteunde Houthi-rebellen probeert te verdrijven.

De Houthi’s controleren onder meer de hoofdstad Sana’a. Te midden van honger, ziekten en chaos moeten de migranten zien te overleven, op doortocht naar een van de veel rijkere Golfstaten.