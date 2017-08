Politie bevestigt: terrorist Abouyaaqoub doodgeschoten

De Spaanse politie heeft de terrorist Younes Abouyaaqoub maandag doodgeschoten. Hij was de laatste voortvluchtige verdachte van de terreuraanslag op de Ramblas in Barcelona afgelopen donderdag.

De politie wilde Ayaaqoub aanhouden bij een benzinepomp in Subirats, een dorp zo’n 50 kilometer ten westen van Barcelona. Toen de agenten zagen dat hij een bomgordel droeg openden ze het vuur op hem. Hij zou kort voordat hij fataal werd getroffen nog ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen.

Zijn identiteit is officieel bevestigd, nadat het lichaam met een robot werd onderzocht op explosieven. De politie kwam hem op het spoor door een tip van twee inwoners van het dorp, die hem zagen rondscharrelen in de buurt van hun huizen en de wijngaarden eromheen.

Agenten waren snel ter plekke en zagen dat hij een bomgordel om had.

Abouyaaqoub was bestuurder van bestelbus

De Catalaanse politie verspreidde eerder nieuwe foto’s van Abouyaaqoub. De Marokkaan werd op basis van getuigenverklaringen en camerabeelden aangewezen als verdachte. De terrorist eiste tijdens zijn vlucht overigens nog een slachtoffer, toen hij de Spaanse ingenieur Pau Perez doodstak. Dat deed hij om zijn auto te kunnen stelen.

Bij de aanslag kwamen vijftien mensen om het leven, en raakten tenminste 130 mensen gewond.

Op de camerabeelden was te zien hoe hij vlak na de aanslag over de Ramblas loopt. Daarnaast zijn er in het bestelbusje sporen gevonden die naar hem wijzen, en zou hij een van de personen zijn geweest die het busje huurde. Hij was ten tijde van de aanslag waarschijnlijk de enige inzittende, en was tot maandag de enige van de in totaal twaalf verdachten die nog vrij rondliep. De andere verdachten zijn aangehouden, doodgeschoten of omgekomen door een explosie in Alcanar, ten zuiden van Barcelona.

De Spaanse politie heeft de gestolen auto die door Abouyaaqoub werd bestuurd eerder nog proberen tegen te houden. Ongeveer twee uur na de dodelijke aanslag reed hij door bij een politiecontrole, en reed daarbij over de voet van een agent. Vervolgens openden agenten het vuur op de auto, maar het lukte ze niet om hem te stoppen. De auto werd later aangetroffen met het lichaam van eigenaar Perez op de achterbank, maar van Abouyaaqoub ontbrak elk spoor.

Klopjacht uitgebreid naar heel Europa

Maandag kondigden de Catalaanse autoriteiten aan dat de klopjacht op de 22-jarige terrorist werd uitgebreid naar heel Europa. De autoriteiten vreesden dat hij de grens met Frankrijk was overgestoken.

Het doet denken aan de dader van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn in december 2016. Terrorist Anis Amri kon destijds na de aanslag dagenlang ongemerkt door Schengen-landen reizen. Pas in Italië werd hij opgemerkt en doodgeschoten. Ondanks een Europees opsporingsbevel reisde Amri ongezien door diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland.

De moeder van Abouyaaqoub riep haar zoon dit weekeinde op zich over te geven. De Marokkaanse gemeenschap in het Pyreneeëndorp Ripoll reageerde verbaasd op het nieuws over de terreurcel in hun woonplaats.

‘Laat hem zich alsjeblieft aangeven. Ik heb hem liever in de gevangenis dan dood,’ zei de huilende moeder Hanou Abouyaaqoub tegen Spaanse media. ‘Het is vreselijk wat hij en zijn vrienden hebben gedaan. Dit is niet goed te praten, iemand heeft ze gek gemaakt.’

Mogelijk zijn de terroristen aangezet tot hun wandaden door Abdelbaki Es Satty, de imam van Ripoll. De politie denkt dat een van de lichamen die zijn gevonden in een woning in Alcanar – waar zich twee grote explosies voordeden een dag voor de aanslag – van Es Satty is. De gasexplosie was vermoedelijk een ongeluk, meldden Spaanse autoriteiten eerder.