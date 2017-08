Terrorist Buckingham Palace had zwaard van ruim een meter

De man die vrijdagavond agenten bij Buckingham Palace heeft aangevallen, had een enorm zwaard bij zich. Ook schreeuwde hij herhaaldelijk ‘Allahu Akbar’, maakt de Britse politie zaterdag bekend.

Het zwaard was ruim een meter lang, meldt persbureau Reuters.

Agenten snel in actie

De man reed met een blauwe Toyota Pruis naar een politiebusje met ongewapende agenten. Toen de agenten de man aanspraken op zijn gedrag, greep hij naar het enorme zwaard dat naast hem in de auto lag.

De agenten kwamen in actie en wisten hem te overmeesteren met behulp van traangas. Ze raakten slechts lichtgewond. Ook de verdachte raakte gewond, maar leeft nog wel.

Toeristische trekpleister

De verdachte, een 26-jarige man uit Luton – zo’n 55 kilometer ten noorden van Londen – is opgepakt. Het incident wordt behandeld als daad van terreur. Volgens de politie had de man geen handlangers. Luton werd ook al onderzocht in verband met de terreuraanslag op de Westminster Bridge in april.

Buckingham Palace is als residentie van Koningin Elizabeth een toeristische trekpleister. Er waren volgens de politie geen leden van het Koninklijk Huis aanwezig in het paleis ten tijde van de aanval. Volgens ooggetuigen renden toeristen weg tijdens de aanval.

De verdachte werd naar het ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan zijn verwondingen, en vervolgens meegenomen naar het bureau.