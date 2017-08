Terroristen hadden een groter plan voor aanslag Barcelona

De gearresteerde leden van de terreurcel die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils zijn dinsdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter. Een van de verdachten onthult dat ze eigenlijk een heel ander plan hadden voor de aanslag.

Ze wilden een ‘grote aanslag plegen met bommen’, blijkt dinsdag uit de verklaring van terreurverdachte Mohamed Houli Chemlal (21) in de rechtbank aan persbureau Reuters. Het doelwit? De Sagrada Familia, de beroemde basiliek van architect Antoni Gaudí.

Ook zouden ze hebben willen toeslaan bij andere monumenten in Barcelona.

Bommenfabriek en terreurhoofdkwartier in Alcanar

Chemlal verscheen in pyjama in de rechtbank. Zijn verhoor door de rechter en openbaar aanklaagster duurde bijna anderhalf uur. Hij bekende dat de terroristen een nog veel grotere aanslag voorbereidden. Dat vermoeden bestond al gezien de enorme hoeveelheid gasflessen die werden gevonden in de opgeblazen woning.

Chemlal raakte gewond bij de explosies in een huis in Alcanar, waar ook terreurimam Abdelbaki Es Satty samen met twee anderen omkwam, en werd daarna opgepakt. Dat huis fungeerde volgens autoriteiten als ‘bommenfabriek’ en hoofdkwartier van de terreurcel. De explosieven die de terroristencel had willen inzetten werden vermoedelijk daar gefabriceerd.

De vier jonge mannen Driss Oukabir, Salah El Karib, Mohamed Aallaa, en Chemlal verschenen dinsdagochtend geboeid in de rechtbank. Onder begeleiding van een grote politiemacht werden ze naar het landelijk gerechtshof in Madrid gebracht. Journalisten kwamen massaal af op de zaak.

Hoofdverdachte maandag door politie gedood

De andere acht leden van de terreurcel zijn dood. Hoofdverdachte Younes Abouyaaqoub, de bestuurder van het witte bestelbusje waarmee veertien mensen werden gedood, werd maandag doodgeschoten door de politie in het plaatse Subirats, zo’n 50 kilometer ten westen van Barcelona.

De politie kwam hem op het spoor door een tip van twee inwoners van het dorp, die hem zagen rondscharrelen in de buurt van hun huizen en de wijngaarden eromheen.