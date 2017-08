Tillerson probeert toon van Trump te matigen

De Amerikanen zien zichzelf genoodzaakt hun toon tegen Noord-Korea te verdedigen. De Amerikaanse president Donald Trump hanteert taalgebruik dat ‘ook voor de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un begrijpelijk is’, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Ook wilde hij met zijn woorden een ‘krachtig signaal’ afgeven, aldus Tillerson, die woensdag landde op het Amerikaanse territoriale eiland Guam in de Stille Oceaan. Guam is een van de doelwitten die werden bedreigd door het autoritaire regime in Pyongyang.

Noord-Korea dreigde Guam aan te vallen

Trump zei dinsdagavond dat Noord-Korea moet vrezen voor ‘fire and fury’ (vuur en woede) als het doorgaat met het bedreigen van de Verenigde Staten. Daarop verklaarde Noord-Korea dat het overweegt om langeafstandsraketten op de Amerikaanse legerbasis op Guam af te vuren. Het gaat om de zogeheten Hwasong-12, een type intercontinentale ballistische raket (ICBM).

Tillerson probeerde woensdag de woorden van Trump te nuanceren: ‘Ik denk dat hij bedoelde dat de Verenigde Staten de middelen hebben om onszelf en onze bondgenoten te beschermen tegen elke aanval, en dat we dat ook zullen doen.’

Ook woensdag liet Trump zich weer uit over Noord-Korea. ‘Mijn eerste bevel als president was het opknappen en moderniseren van ons nucleaire arsenaal,’ schreef Trump op Twitter. ‘Het is nu veel krachtiger dan ooit tevoren.’ Wel hoopt Trump ‘dat we deze macht nooit hoeven te gebruiken’.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

…Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 9, 2017

Kim Jong-un snapt diplomatiek taalgebruik niet

Tillerson denkt niet dat er een directe bedreiging uitgaat van Noord-Korea. ‘Ik denk niet dat Amerikanen wakker hoeven te liggen van de retoriek die de laatste paar dagen wordt gebruikt.’

Hij sprak zijn lof uit voor de nieuwste sancties tegen Noord-Korea, waarmee zaterdag in de VN-Veiligheidsraad unaniem werd ingestemd. ‘Als reactie daarop wordt de Noord-Koreaanse toon gewoon luider en luider, en dreigender,’ zei Tillerson tegen een groep journalisten. ‘Daarom probeert onze president een krachtige boodschap over te brengen, in een taal die Kim Jong-Un begrijpt, want hij lijkt diplomatiek taalgebruik niet te snappen.’

Het regime van Kim Jong-un is naar eigen zeggen niet van plan om de nucleaire ontwikkeling stil te leggen, totdat de Amerikanen geen vijandig beleid meer voeren tegen Noord-Korea. Het land benadrukte nogmaals dat de Hwasong-14-raket die vorige maand werd getest, het vasteland van Amerika zou kunnen bereiken.