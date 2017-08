Trump: ‘Geen muur? Dan gaat overheid op slot’

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid de overheid op slot te gooien als hij geen geld krijgt om een muur te bouwen op de grens van de Verenigde Staten en Mexico.

Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Politico.

De strijd om de muur begint naar verwachting in september. Dan buigt Trumps regering zich over een nieuwe overheidsbegroting. Er zal overeenstemming moeten worden bereikt over het ophogen van het schuldenplafond, belastinghervormingen en mogelijk opnieuw het zorgstelsel.

De begrotingsafspraken moeten voor de jaarlijkse fiscale deadline van 1 oktober rond zijn. Is er geen deal? Dan gaat de Amerikaanse overheid op slot.

Geen muur geen deal

Trump heeft zijn adviseurs laten weten dat hij niet akkoord gaat met een deal zonder geld voor de muur. Hij zal alles doen wat in zijn macht ligt om het geld te krijgen. Trump wil ten minste met de bouw kunnen beginnen, met minder geld gaat hij niet akkoord.

Goed werk van de generaals van Trump

Op een campagne-evenement in Phoenix, Arizona, liet Trump het publiek weten het hoog te zullen spelen. Wordt er geen geld vrijgemaakt voor de muur, dan zal de fiscale deadline van 1 oktober niet worden gehaald en gaat de overheid op slot.

Geen verrassing

Dat het Trump menens is, moge duidelijk zijn. Een medewerker van het Witte Huis heeft er bij de president op aangedrongen dat hij moet voorkomen dat de overheid op slot gaat. Trump reageerde kort: ‘Ik wil geld voor de muur.’

Geen verrassende reactie volgens Kellyanne Conway, Trumps adviseur. Zij vraagt zich af waarom mensen nog steeds verrast zijn als ze Trumps standpunten niet weten te veranderen.

Toch maken ingewijden van het Witte Huis zich zorgen. Met de muur wordt het onmogelijk om de Democraten achter de begroting te krijgen. Democraten die mogelijk nodig zijn om het schuldenplafond te verhogen, een cruciaal onderdeel van de deal. Wordt het schuldenplafond niet verhoogd, dan raakt de overheid al snel in financiële problemen.

Wat houdt het in als de overheid op slot moet?

Als in Amerika de overheid op slot gaat, is er sprake van een shutdown. In dat geval moet de federale overheid in Amerika alle niet-essentiële overheidstaken stopzetten. Honderdduizenden ambtenaren gaan gedwongen met onbetaald verlof. Denk aan het personeel van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, leraren en parkwachters. Ook mensen die leven van een uitkering, komen in de problemen.