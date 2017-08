Trump hielp met opstellen verklaring van zoon

Na diverse keren te hebben ontkend dat hij betrokken was bij de verklaring van zijn zoon, heeft Donald Trump moeten toegeven dat hij toch heeft geholpen. De misleidende verklaring van Trump Jr over de ontmoeting met een Russische advocaat, was opgesteld met de hulp van zijn vader.

Dat zegt een (plaatsvervangend) perswoordvoerder van Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Trump gaf advies aan zijn zoon ‘zoals elke vader dat zou doen’, aldus het Witte Huis.

‘I love it’

Toen het Witte Huis op de hoogte werd gesteld dat een nieuwsbericht over Trump Jr aanstaande was, brak paniek uit. In een verklaring beweerde de zoon van de Amerikaanse president dat hij inderdaad met de Russen had gesproken, maar dat het een meeting betrof over adoptie.

Via een tussenpersoon kreeg Donald Trump Jr te horen dat de Russische advocaat Natalia Veselnitskaja over belastende informatie over Hillary Clinton beschikt. Daar had Trump Jr wel oren naar: ‘I love it!’ De ontmoeting had uiteindelijk plaats in New York, maar leverde voor de zoon van de Amerikaanse president geen informatie op.

Hulp van Trump

Veselnitskaja geeft aan dat ze helemaal niet over deze informatie beschikte. Daarvan was Trump Jr niet op de hoogte. Hij publiceerde screenshots van de e-mailwisseling tussen hem en de tussenpersoon op Twitter. Daarin geeft hij aan graag meer te horen over de informatie van Veselnitskaja.

Opmerkelijk is vooral dat het Witte Huis Trump nu tegenspreekt. Volgens de advocaat van Trump had de Amerikaanse president niets te maken met het statement. Nu blijkt dat hij wel degelijk invloed had op de verklaring. In Air Force One, het officiële vliegtuig van de president, stelde hij een deel van de verklaring op, onderweg terug van een bezoek in Europa.

