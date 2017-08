Kim Jong-un: ‘Hierna is Guam aan de beurt’

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft nog steeds zijn zinnen gezet op het Amerikaanse eiland Guam. Dat liet het Noord-Koreaanse staatspersbureau vandaag weten. De Amerikaanse president Donald Trump is woedend: praten is nu geen optie meer.

Op Twitter rekent hij af met het Noord-Koreabeleid van zijn voorgangers. ‘We hebben met ze gepraat, en we hebben ons vijfentwintig jaar laten afpersen. Praten helpt niet!’ Gisteren verklaarde Trump nog dat alle opties op tafel lagen.

De uitspraken volgen op een nieuwe rakettest van Noord-Korea. Eerder vandaag zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat de test een belangrijke stap was.

De raket die dinsdagochtend werd afgevuurd, legde een afstand af van 2.700 kilometer en vloog over Japan heen. Sinds 2009 is niet voorgekomen dat een Noord-Koreaanse raket over het vasteland van Japan vloog. Japanse burgers werd opgeroepen te schuilen, uit angst voor mogelijke inslag van de raket.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 augustus 2017

Dekking zoeken

De lancering was even voor zes uur ’s ochtends lokale tijd. Het projectiel werd afgevuurd in de richting van Japan, en vloog over het noorden van het land heen. De bevolking op het eiland Hokkaido werd via stadsluidsprekers en sms-berichten gevraagd om dekking te zoeken. Ook werd het openbaar vervoer tijdelijk stilgelegd. Maar de raket vloog over het eiland heen en brak vervolgens in drie stukken.

De Japanse premier Shinzo Abe sprak van een ‘roekeloze actie’ en een ‘serieuze dreiging voor ons land’. Hij verklaarde met Trump te hebben gesproken. De twee willen samen de druk op Noord-Korea verhogen.

Volgens Abe staat Trump ‘voor honderd procent achter Japan’. De afgelopen tijd liepen de spanningen in de regio al flink op, nadat Noord-Korea dreigde de Amerikaanse legerbasis op het eiland Guam onder vuur te nemen.