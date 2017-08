Trumps vriend Bannon fel over ‘clowns’ en ‘losers’ Charlottesville

Steve Bannon geldt als de ultrarechtse ideoloog en strateeg van de Amerikaanse president Donald Trump. Als oprichter van nieuwssite Breitbart is hij de ultieme vertegenwoordiger van ‘Alt-Right’ in de Verenigde Staten. In een interview met een progressief medium spreekt hij zich fel uit over de rechts-radicale demonstranten die zich afgelopen weekeinde verzamelden in Charlottesville. En hij heeft een heel andere visie op Noord-Korea.

Neonazi’s, leden van de Ku Klux Klan en andere rechts-extremisten marcheerden in de stad in de staat Virginia. Hun protest was gericht tegen het neerhalen van een standbeeld van generaal Robert E. Lee, maar ontspoorde volledig.

Bannon feller dan Trump over Charlottesville

Een aanhanger van het rechts-radicale gedachtengoed reed met zijn auto in op linkse tegenbetogers. Daarbij kwam een jonge vrouw om het leven. De escalatie in Charlottesville zorgde voor grote opschudding in de Verenigde Staten en daarbuiten. Zeker nadat Trump dinsdag in een chaotisch verlopen persconferentie beide partijen verantwoordelijk hield voor de ontspoorde demonstraties. Zonder overigens na te laten de neonazi’s een flinke veeg uit de pan te geven.

Zijn ideoloog en strateeg Steve Bannon, afkomstig uit de ‘Alt-Right’-beweging, is aanzienlijk feller over de randfiguren in Charlottesville. Hij noemt hen in een interview met het links-liberale medium The American Prospect onder meer ‘een stel clowns’ en ‘losers’. Bannon, die zelf contact opnam met de journalist, maar niet zou hebben geweten dat het hier om een officieel interview ging, ging tekeer over van alles en nog wat.

Bannon wil korte metten maken met een vrouwelijke diplomaat op het ministerie van Buitenlandse Zaken en sneert naar vijandige collega’s in Trumps beleidsteam. Op het State Department (ministerie van Buitenlandse Zaken) wil hij ‘haviken’ plaatsen, om zo onder meer China harder te kunnen aanpakken.

Andere visie op conflict Noord-Korea

Het gesprek maakt ook duidelijk dat Bannon in het (verbale) conflict met Noord-Korea diametraal tegenover Trump staat, die militaire actie allerminst uitsluit en dreigt met ‘vuur en razernij’. Dit gaat niet gebeuren, zegt Bannon: ‘Forget it.’ Volgens Bannon is er geen militaire oplossing voor deze crisis, die de afgelopen tijd alleen maar escaleerde.

Volgens Trumps strateeg draait alles om de economische oorlog met de Chinezen. Het lijkt er niet op dat het inhoudelijk nog goed botert tussen de Amerikaanse president en Bannon. Trump noemde Bannon tijdens de persconferentie weliswaar nog ‘een vriend’, maar wilde verder niets zeggen over zijn toekomst. ‘We zien wel wat er met hem gebeurt,’ aldus de Republikeinse president.

