Verhofstadt: ‘Tijdelijke douane-unie na Brexit? Een illusie!’

De Britse regering wil na de Brexit een tijdelijke douane-unie met de Europese Unie (EU). Met zo’n douane-unie kan het Verenigd Koninkrijk de komende jaren handel blijven drijven met het Europese continent, is de gedachte. Maar niet iedereen is even enthousiast.

De Britse onderhandelaar David Davis stelt de douane-unie voor om te voorkomen dat bedrijven en burgers in ‘een ravijn storten’ na de Brexit. Twee jaar na de start van de Brexit moet er een overeenkomst zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, anders vervallen alle handelsverdragen. Dat zou voor grote financiële onzekerheid zorgen. Om dit te voorkomen stelt de Britse regering de tijdelijke douane-unie voor.

Douane-unie

Het plan komt uit de koker van de Britse minister van Financiën Philip Hammond. Hammond pleitte eerder voor een zachte Brexit. Nu hoopt Hammond Britse en Europese bedrijven zekerheid te geven, tot er een nieuw handelsverdrag is opgesteld. Daaruit blijkt dat de Britten eraan twijfelen of er een handelsverdrag kan worden gesloten voordat de Brexit een feit is. De deadline is in maart 2019.

Het nadeel van een douane-unie is dat beide partijen niet zelf een ander handelsverdrag kunnen sluiten. Dat is vooral nadelig voor de Britten, die direct na de afronding van de Brexit nieuwe handelsverdragen willen sluiten met landen buiten de EU.

Scepsis bij EU

De Europese Unie loopt niet warm voor het voorstel van de Britten. Michel Barnier, Brexit-onderhandelaar namens de EU, zegt in een korte reactie dat hij liever tot overeenstemming komt over de financiële afwikkeling van de Brexit, de Ierse grens en de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. Voordat dit is gebeurd, wil hij niet ingaan op mogelijke handelsverdragen.

The quicker #UK & EU27 agree on citizens, settling accounts and #Ireland, the quicker we can discuss customs & future relationship. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 15 augustus 2017

Guy Verhofstadt, de leider van de Liberalen in het Europese Parlement, vindt het een belachelijk plan. Hij noemt de mogelijkheid voor de Britten om in een douane-unie te blijven en de grenzen te sluiten ‘een fantasie’. Verhofstadt, die er eerder voor pleitte om de Britten zo hard mogelijk aan te pakken, wil eerst garanties voor EU-burgers en zekerheid over de financiële afwikkeling van de Brexit.