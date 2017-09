400.000 ‘nietsnutten’ de straat op tegen Macron, zeven gewonden

De Franse vakbonden gaan vandaag de straat op tegen de hervormingen op de arbeidsmarkt die de Franse president Emmanuel Macron wil doorvoeren. In heel Frankrijk hebben duizenden demonstranten het werk neergelegd. Krijgt Macron grip op de vakbonden?

Volgens de leider van de Franse vakbond CGT, Philippe Martinez, is de demonstratie een groot succes. Martinez meent dat er meer dan 400.000 Fransen de straat op zijn gegaan uit protest tegen Macron. Volgens CGT zijn er alleen al in Marseille meer dan 60.000 demonstranten. De politie schat hun aantal een stuk lager in: 7.500 Vooral in de stad Lyon lopen de demonstraties uit op een handgemeen tussen de politie en de vakbonden.

‘Nietsnutten’

Macron baarde vorige week opzien door degenen die zich tegen de hervormingen op de arbeidsmarkt keerden, ‘nietsnutten’ te noemen. ‘Ik ben tot op het bot gedreven, en ik zal niet inschikken. Niet tegenover de nietsnutten, niet tegenover de cynici, en niet tegenover de extremisten.’ Dat zei hij afgelopen vrijdag in Athene.

Maandag liet hij weten geen moment afstand te nemen van die uitspraak. ‘Diegenen die denken dat hun toekomst buiten Frankrijk ligt, zijn cynisch en vergissen zich.’ Hij richt zijn pijlen vooral op de partijen ter linkerzijde van zijn eigen La République en Marche.

Met de nietsnutten doelt Macron niet op de werkloze Fransen, maar op zijn voorgangers die niet ingrepen terwijl de Franse arbeidsmarkt in toenemende mate in de problemen kwam. De demonstranten grijpen deze kwalificatie aan als geuzennaam.

Quelques pancartes aperçues pic.twitter.com/hYw5BV8XBv — SylvainMouillard (@SMouillard) 12 september 2017

Jean-Luc Mélenchon, de leider van de radicaal-linkse partij La France Insoumise, was aanwezig bij de staking in Marseille, zijn thuisbasis. Mélenchon: ‘Macron noemt ons nietsnutten om de bedrijven en het grootkapitaal een plezier te doen. Nooit is ons iets gegund, alles hebben we op het politieke vlak moeten loswringen.’

Alexis Corbière, een partijgenoot van Mélenchon, zei vanmorgen in een tv-uitzending: ‘Ik nodig alle nietsnutten, cynici en extremisten uit om te komen demonstreren.’

Het luchtverkeer in Zuid-Europa heeft door de demonstraties in Frankrijk vertragingen opgelopen. Dat heeft Transavia bevestigd.