Erdogan: ‘Ik zeg niet dat Merkel een nazi is, maar…’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Merkel zei zondag dat een EU-lidmaatschap voor Turkije er wat haar betreft niet in zit. ‘Nazisme,’ vindt Erdogan.

Merkel zei tijdens het enige televisiedebat in de Duitse verkiezingscampagne dat de Turkse toetreding tot de Europese Unie wat haar betreft van de baan is. Ook wil ze geen nieuwe douane-unie aangaan met Turkije.

‘Dat was nazisme!’

Erdogan reageerde woensdag op de uitspraken van Merkel: ‘Wat er tijdens het tv-debat gebeurde, is nazisme, wat daar gebeurde was fascisme. Ik zeg niet “jij bent een nazi, jij bent een fascist”, maar ik beschrijf alleen wat daar is gebeurd.’ Erdogan beschuldigde Duitsland eerder dit jaar al van ‘nazipraktijken’, toen de Duitse regering niet toestond dat Turkse ministers in Duitsland campagne kwamen voeren voor een referendum over de uitbreiding van Erdogans bevoegdheden.

Erdogan verklaart nog steeds dat Turkije lid wil worden van de Europese Unie. Hij vindt dat Turkije aan alle Europese eisen heeft voldaan. Maar de EU zelf komt haar afspraken niet na, vindt Erdogan. Beschuldigingen van Turkije zal hij ‘niet langer tolereren’. ‘Iedereen die Turkije wil gebruiken als truc in een verkiezingscampagne, zullen we teleurstellen.’

Europees Parlement is nog voor toetreding

De voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani, wil de gesprekken met Turkije gaande houden. Hij denkt dat de Europese Unie Turkije kan dwingen om van koers te veranderen.

‘Het wordt moeilijker voor Turkije om toe te treden tot de EU, maar we kunnen dat hoofdstuk niet afsluiten,’ zegt Tajani tegen de Amerikaanse nieuwssite Politico. ‘Maar we moeten wel een belangrijk signaal afgeven: de doodstraf is voor ons niet acceptabel’. Tajani vindt het een slechte ontwikkeling dat Turkije journalisten gevangengezet, maar benadrukt dat hij Erdogan hierop aanspreekt.