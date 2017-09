Erdogan zet NAVO onder druk met Russische raketten

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zet het NAVO-bondgenootschap onder spanning. Turkije heeft een S-400 raketsysteem uit Rusland gekocht, zeer tegen de wens van de NAVO in.

De aanschaf van een raketsysteem is een teken aan de wand voor de verslechterende relatie tussen Turkije en de andere NAVO-bondgenoten. Het Pentagon reageerde ondubbelzinnig op de aanschaf van Russiche raketten: ‘Geen goed idee’.

‘Ze worden gek’

Erdogan reageerde gepikeerd op de ontstane verbazing: ‘Ze worden gek omdat we een deal maken voor S-400 raketten. Wat hadden ze verwacht? Dat we op ze blijven wachten? We nemen voorzorgsmaatregelen, en dat zullen we blijven doen.’

Het S-400 raketsysteem is gemaakt om raketten en vliegtuigen uit de lucht te schieten. De Turkse regering zou eerst zelf een soortgelijk systeem willen bouwen, maar kreeg daarbij te weinig hulp van de NAVO – vandaar nu de aanschaf van een Russisch systeem. De kosten voor een dergelijk systeem bedragen volgens NRC Handelsblad 2,5 miljard dollar (2,1 miljard euro).

Patriotraketten

Duitsland trok eerder de patriotraketten terug van de Turks-Syrische grens, na een ruzie met de Turkse regering. Erdogan verhinderde dat Duitse parlementariërs de Duitse troepen konden inspecteren. Dit afweersysteem zou kunnen dienen als vervanging.

Turkije scherpte vorige week het reisadvies naar Duitsland aan, een gevolg van de toenemende diplomatieke spanningen tussen beide landen. De VS is bang dat Turkije het bondgenootschap opzegt, omdat Turkije een belangrijke strategische positie inneemt, ten zuiden van Rusland.