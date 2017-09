Irma teistert Florida met wateroverlast en stroomstoringen

Orkaan Irma, die eerder zo’n enorme ravage aanrichtte op onder meer Sint-Maarten en Cuba, trekt over Florida. Hoewel de storm in kracht is afgenomen, heeft Irma in delen van de Amerikaanse staat al tot veel overlast geleid.

Vooral het overvloedige water dat de orkaan meebrengt, zorgt voor aanzienlijke problemen. Straten in Miami liepen onder water.

Meldingen over plunderaars

Onder meer het vliegveld van de stad aan de oostkust van Florida liep waterschade op en kan mogelijk dinsdag pas weer open. De Amerikaanse tv-zender CNN meldt dat ook pretpark Disney World de deuren heeft gesloten. Bomen zijn omgewaaid en er is schade aan huizen. In de stad zijn meldingen over plunderaars en arrestaties.

28 arrests so far for burglary/looting. Our officers remain on patrol and the curfew is in effect until 7am. #HurricaneIrma — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 11 september 2017

Toch kreeg Miami niet de volle laag, omdat het enorme weercomplex over de westkust trok. De orkaan kwam aan de andere kant van Florida, bij Marco Island, aan land, om vervolgens verder noordwaarts te trekken. In kustplaatsen als Naples, Fort Meyer en Sarasota zorgt het snel stijgende water voor levensbedreigende situaties.

Nu de nacht in Florida begint, roept de nationale weerdienst inwoners op om binnen te blijven. ‘Overstromingen hebben plaats in Florida met orkaan Irma. ’s Nachts is het onmogelijk dat te zien,’ waarschuwen meteorologen.

Trump: één groot monster

Bijna vier miljoen huishoudens en bedrijven zitten zonder stroom. Volgens het grootste energiebedrijf van Florida zijn er weken nodig om alles te herstellen. Om hulp via de federale overheid te vergemakkelijken, heeft de Amerikaanse president Donald Trump Florida officieel tot rampgebied uitgeroepen. Volgens Trump loopt de samenwerking tussen de hulpdiensten voorspoedig, maar ‘is het slecht nieuws dat dit één groot monster is’.

Seems the eye of #Hurricane #Irma just about scraped #Tampa. The wind fell to ZERO for 10min. Now slowly building again from different angle pic.twitter.com/Rh0o9ZLUWP — Tomasz Schafernaker (@Schafernaker) September 11, 2017

De orkaan is inmiddels afgezwakt. Toen Irma vernielingen aanrichtte op Sint-Maarten, was zij nog een superorkaan van de vijfde categorie. Nu valt Irma in categorie 2. Dat betekent volgens het Amerikaanse National Hurricane Center dat er windsnelheden worden bereikt van zo’n 175 kilometer per uur. Omdat de orkaan zich nu vooral boven land bevindt – en zo geen energie meer haalt uit het warme zeewater – zal ze langzaam maar zeker transformeren naar een ‘gewone’ tropische storm.