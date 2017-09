Juncker: ‘Brexitminister Davis is instabiel en onverantwoordelijk’

Is David Davis wel geschikt om namens het Verenigd Koninkrijk te onderhandelen over de Brexit? Dat vraagt Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zich openlijk af. Juncker maakt zich zorgen over de ‘stabiliteit en de verantwoordelijkheid’ van Davis.

Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Uit documenten van Juncker blijkt dat hij twijfelt aan de keuze voor Davis, die van de Britse regering het mandaat kreeg om de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te leiden.

Juncker vindt dat Davis een ‘openlijk gebrek aan interesse’ in de onderhandelingen vertoont. Davis ‘kan het slagen van de Brexitonderhandelingen in gevaar brengen’, zei Juncker tijdens een overleg met de EU-onderhandelaar voor de Brexit, Michel Barnier, op 12 juli. Dit overleg was na de eerste ronde van de Brexitonderhandelingen.

Andere prioriteiten

Davis, die de taak heeft om het Verenigd Koninkrijk op een zo gunstig mogelijke wijze door de Brexit te loodsen, ziet dat zelf niet als zijn belangrijkste taak. Davis kondigde aan dat hij mogelijk een aantal bijeenkomsten met Barnier zou overslaan, omdat hij andere prioriteiten had. Uiteindelijk kwam Davis wel opdagen voor de onderhandelingen, maar twee uur later vertrok hij weer.

Ook over de onderhandelingsronde in augustus was Juncker weinig te spreken. Hij vindt dat de Britten treuzelen. ‘Ik heb de door de Britten geleverde notities ingezien,’ zei Juncker in augustus, ‘en geen één ervan geeft me voldoening. De notities roepen vooral een groot aantal nieuwe vragen op.’

Harde Brexit

Tientallen Britse conservatieve parlementsleden tekenden een brief gericht aan de regering, waarin ze haar op het hart drukken geen afspraken te maken over een gemeenschappelijke markt of een douane-unie met de EU-lidstaten. Dat zou een ‘historische blunder’ zijn. Vandaag maakte de BBC de brief openbaar. De brief is een signaal aan de regering van premier Theresa May om geen concessies te doen aan de Europese Unie.

Volgens de ondertekenaars is de gemeenschappelijke markt ‘een politiek project’. ‘Hoe langer we lid blijven, des te moeilijker het wordt om de markt te verlaten.’