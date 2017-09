Juncker: ‘EU gaat verder uitbreiden, maar zonder de Turken’

Turkije zal in de nabije toekomst geen lid worden van de Europese Unie. Dat heeft Jean-Claude Juncker gezegd. De voorzitter van de Europese Commissie hield vanochtend zijn Staat van de Unie-rede. Voor de Balkan heeft Juncker een andere toekomst in het verschiet.

‘Landen die willen toetreden, moeten moet rechtsstaat, justitie, en mensenrechten de hoogste prioriteit geven. Dit betekent dat Turkije voorlopig geen aanspraak maakt op lidmaatschap van de EU,’ zegt Juncker.

Over de huidige situatie in Turkije is Juncker zeer kritisch: ‘Journalisten horen op redacties. Niet in de cel. Ze horen daar waar vrijheid van meningsuiting heerst.’ Ook kwam hij op voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel: ‘Stop met het schofferen van lidstaten, door ze te vergelijken met fascisten en nazi’s.’

Balkan moet toetreden

Maar voor de Balkanlanden heeft Juncker een betere boodschap: ‘Als we de stabiliteit in onze buurlanden willen vergroten, moeten we een geloofwaardig uitbreidingsbeleid nastreven voor de westelijke Balkan.’ Eerder dit jaar beschuldigde de Europese Unie Rusland ervan dat het probeerde de Balkan te destabiliseren. In de Balkan willen Servië, Montenegro, Kosovo, Albanië en Macedonië lid worden van de EU.

Eerder zei Jean-Claude Juncker dat er tot 2020 geen nieuwe lidstaten zullen worden toegelaten tot de Europese Unie. ‘Daarna, zal de Europese Unie groter zijn dan 27 leden,’ kondigde Juncker aan. De EU bestaat op dit moment uit 28 lidstaten, maar het Verenigd Koninkrijk zal de Unie in 2019 verlaten.

Zorgen over Polen en Hongarije

Juncker constateert dat de EU de wind in de zeilen heeft, en dat Brussel daar optimaal van moet profiteren om meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Ook wil Jean-Claude Juncker de eurozone uitbreiden, zodat elke EU-lidstaat op termijn ook de euro als munteenheid heeft. De vraag rijst in hoeverre de huidige unie gebaat is bij uitbreiding.

Op dit moment zijn er grote spanningen tussen Brussel en een aantal lidstaten. Met name Polen en Hongarije voelen er weinig voor om zich de wil van de Europese Commissie op te leggen. Hongarije weigert tot dusver migranten op te nemen die door de EU zijn herverdeeld na de vluchtelingencrisis. Polen wil de rechtstaat ingrijpend hervormen, waardoor de regering rechters kan ontslaan. Inbreukprocedures van Timmermans en Juncker stuiten op fel verzet.