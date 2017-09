Kopstuk Tories: ‘Leiderschap Theresa May is zwak en hopeloos’

De Britse premier Theresa May is en zwak leider en de huidige Britse regering is hopeloos. Dat zegt partijprominent Lord Harris of Peckham, een van de belangrijkste donateurs van de Britse Conservatieven.

In een interview met de Britse krant The Times veegt Lord Harris de vloer aan met Theresa May, die volgens hem allang had moeten opstappen. Harris maakte fortuin als eigenaar van de tapijtgigant Carpetright, en heeft als donateur en als lid van het Britse Hogerhuis een flinke vinger in de pap bij de Conservatieven.

May ligt onder vuur vanwege weifelend optreden bij de brexitonderhandelingen. Al maanden gonst het hardnekkige gerucht dat de Europese Commissie veel beter voorbereid aan de onderhandelingstafel verschijnt dan de Britten. De Britse regering is verdeeld tussen harde een Brexit en een zachte Brexit. ‘Geen van beide weten precies wat ze willen,’ analyseert Lord Harris.

‘May in shocktoestand’

‘Theresa May verkeerde in shocktoestand na de verkiezingen, maar nu moet ze echt beslissingen gaan nemen,’ aldus Lord Harris. May schreef verkiezingen uit om haar mandaat voor de Brexit te vergroten. Ze rekende op een monsterzege op de sociaal-democraten, die intern verdeeld waren. Een grote misrekening, bleek later. May kon de Britse kiezer niet achter zich krijgen, en verloor zelfs haar meerderheid in het Britse Lagerhuis.

‘De eerste drie weken deed ze het nog prima,’ zegt Lord Harris, ‘maar sinds de verkiezingen is het hopeloos. Ze is te vaak van mening verandert.’ Over mogelijke opvolging is hij sceptisch. Boris Johnson, de huidige minister van Buitenlandse Zaken vindt hij ‘briljant, maar aartslui’, Michael Gove, de minister van milieu, verwijt hij een gebrek aan persoonlijkheid. ‘Ik heb nog liever de vroege Tony Blair dan May.’ Theresa May gaf eerder aan dat ze de partij bij de volgende verkiezingen opnieuw wil leiden.