Opmerkelijk: Zuid-Korea en Amerika in de clinch om Kim

De oorlogscrisis tussen Amerika en Noord-Korea heeft een opmerkelijk neveneffect. Zuid-Korea, al bijna zeventig jaar een trouwe bondgenoot van Amerika, kan zich niet vinden in de gespierde taal van de Amerikaanse president Donald Trump.

De regeringsleiders van de twee landen kunnen het niet eens worden over de koers. Trump schreef vorige week, na een Noord-Koreaanse rakettest met een ICBM (langeafstandsraket), op Twitter dat praten niet het antwoord was op de aanhoudende rakettesten. Hiermee bruuskeerde hij zijn bondgenoot Moon Jae-in, die juist pleit voor een dialoog met Noord-Korea.

Op zaterdag dreigde Trump een handelsverdrag met Zuid-Korea op te zeggen, omdat het zou stroken met zijn protectionistische beleid. Daarmee zette hij de verhoudingen opnieuw op scherp.

Nadat Noord-Korea een waterstofbom lanceerde die een aardbeving veroorzaakte van 6,4 op de schaal van Richter, zei Trump dat Zuid-Korea te veel gericht was op toenadering tot Noord-Korea. ‘Dat gaat niet werken,’ aldus Trump op Twitter.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 september 2017