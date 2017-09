Man verwondt zeven mensen en schreeuwt ‘Allahu Akbar’

Een man heeft woensdagmiddag in de Franse stad Toulouse zeven mensen verwond met zijn blote handen. Onder de slachtoffers bevonden zich drie agenten. Tijdens de opschudding die hij veroorzaakte riep hij ‘Allahu Akbar’.

Dat meldt de regionale krant La Dépeche du Midi. De man zou op woensdagmiddag nietsvermoedende passanten hebben toegetakeld. Een van de slachtoffers doet zijn verhaal: ‘We waren aan het kletsen en toen sprong hij bovenop ons. Eerst heeft hij mijn zoon een pak slaag gegeven en daarna was mijn dochter aan de beurt. We zijn weggerend.’

Allahu Akbar

Doordat de man Allahu Akbar riep, raakten omstanders in paniek en waarschuwden de politie. Toen de politie in wilde grijpen, bleef de man vechtlustig. Drie agenten raakten gewond, door de man, die wild schoppend en slaand de politie probeerde af te weren. Twee van de burgerslachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De man werd uiteindelijk overmeesterd en afgevoerd in een dwangbuis. Hij is geen bekende van de politie, maar is in het verleden wel opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting.