Merkel krijgt andere EU-landen niet mee over Turkije

De Duitse bondskanselier Angela Merkel, volop verwikkeld in een verkiezingsstrijd, wil dat het EU-toetredingsoverleg met Turkije wordt gestopt – als andere EU-lidstaten dat ten minste ook willen. In de Estse hoofdstad Tallinn blijkt donderdag dat ze daar niet op hoeft te rekenen.

De 28 EU-landen zijn onderling verdeeld over de toetredingsgesprekken met Ankara. Op een bijeenkomst van de EU-buitenlandministers in Estland – dit half jaar voorzitter van de Unie – blijkt dat landen als Frankrijk, Finland en Litouwen in gesprek willen blijven, vanwege het belang van Turkije op het gebied van migratie en terreurbestrijding.

Jelte Wiersma: goed dat Merkel streep zet door EU-lidmaatschap Turkije >

‘Turkije blijft een cruciale EU-partner’

Dit jaar komt er in elk geen beslissing over het stopzetten van de onderhandelingen met de Turken, zegt Estland. Minister van Buitenlandse Zaken van dat land, Sven Mikser, zegt geen voorstander te zijn van ‘haastige beslissingen’. Volgens hem blijft Turkije nu eenmaal ‘een cruciale EU-partner op heel wat verschillende beleidsterreinen’. President Recep Tayyip Erdogan bestuurt Turkije met harde hand, zeker sinds de mislukte staatsgreep vorig jaar juli.

Duizenden mensen zitten zonder proces vast, omdat zij ervan worden beschuldigd aanhanger te zijn van de islamitische prediker Fethullah Gülen – volgens Erdogan het brein achter de putsch. De persvrijheid holt hard achteruit en veel journalisten zitten achter slot en grendel. Voor de Franse president Emmanuel Macron geen reden om de banden met Turkije door te snijden. ‘We moeten voorzichtig omgaan met Turkije,’ zei hij op bezoek in de Griekse hoofdstad Athene.

Erdogan beschuldigt Merkel van nazisme

Erdogan daagt juist de EU uit om de stekker uit de onderhandelingen te halen, precies zoals Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, ruim een week geleden voorspelde. De Turkse president haalde vandaag ook weer eens uit naar Merkel, die zondag had gezegd de onderhandelingen met Turkije te willen afbreken.

‘Wat er tijdens het tv-debat (met SPD-leider Martin Schulz, red.) gebeurde, is nazisme, wat daar gebeurde was fascisme. Ik zeg niet “jij bent een nazi, jij bent een fascist”, maar ik beschrijf alleen wat daar is gebeurd,’ sprak hij. Erdogan beschuldigde Duitsland eerder dit jaar al van ‘nazipraktijken’, toen de Duitse regering niet toestond dat Turkse ministers in Duitsland campagne kwamen voeren voor een referendum over de uitbreiding van Erdogans bevoegdheden.

Duitsland wil ook stoppen met praten over modernisering van de douane-unie tussen Turkije en de EU, die de onderlinge handel zou stimuleren. Minister Bert Koenders sprak daar steun voor uit. Ook hij toonde zich bezorgd over de Turkse rechtsstaat, maar zei de Duitse verkiezingen af te wachten. ‘Daarna kunnen we hier meer discussies over hebben.’

Meer lezen over Turkije: Erdogans knokploegen in Nederland, wie zijn zij precies?