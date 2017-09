Merkel kwaad op Orbán: ‘afwijzen uitspraak Hof onacceptabel’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zich fel uitgesproken tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán. Ze vindt het onacceptabel dat Orbán van plan is de uitspraak van het Hof – over de verplichte opname van vluchtelingen – te negeren.

Vorige week oordeelde het Europees Hof van Justitie dat Hongarije en Slowakije zich moeten houden aan een afspraak die met de EU-lidstaten is gemaakt. In september 2015 sprak de EU af om de migranten die door Italië en Griekenland werden opgevangen, verdeeld moeten worden over de EU landen.

Orbán verloor rechtszaak

Dit was zeer tegen de zin van Hongarije en Slowakije in. De twee landen stemden tegen en weigeren tot dusver mee te doen aan de ingestelde vluchtelingenquota. Sterker nog, Orbán wilde zijn gelijk halen bij het Europees Hof.

De verloren rechtszaak grijpt Orbán aan om opnieuw zijn onvrede over de EU te uiten. Hij noemt de uitspraak ‘politiek’ en legt hem naast zich neer: Hongarije schikt zich niet naar het quotum.

‘Onacceptabel’, zegt Angela Merkel in een interview met de Berliner Zeitung. Daarop vroeg de krant of Hongarije dan uit de EU moet stappen. ‘Het raakt aan een van de fundamentele vragen van Europa,’ antwoord Merkel, ‘voor mij is Europa een gemeenschappelijk rechtsgebied. We moeten hier over praten in oktober, tijdens de Europese raad.’

‘Geen immigratieland’

‘In tegenstelling tot een aantal EU-lidstaten heeft Hongarije geen koloniaal verleden,’ schreef Orbán vorige week aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. ‘Die staten hebben een groot aantal migranten toegelaten, in overeenstemming met hun koloniale erfenis. Hongarije daarentegen, is geen migratieland, wil geen migratieland worden, en zal zich niet laten dwingen om dit te worden.’

‘Zelfs de Slowaakse premier heeft zich toeschietelijk getoond na de uitspraak van het Hof,’ zegt Merkel.