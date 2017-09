De Duitse bondskanselier Angela Merkel ziet kansen voor een beëindiging van de ruzie over de verdeling van migranten. Landen als Polen en Hongarije verzetten zich nu nog tegen de opname van migranten, maar daar kan wel eens spoedig verandering in komen.

‘Er is een kans dat we binnen niet al te lange tijd tot een verdeling van vluchtelingen komen, op basis van solidariteit,’ zegt Merkel in een interview met de Duitse zondageditie van de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De bondskanselier, die tijdens de verkiezingen op 24 september op een vierde termijn hoopt, zei de beslissing van het Europese Hof van Justitie te verwelkomen. De rechters in Brussel oordeelden woensdag dat de EU het recht heeft lidstaten te dwingen asielzoekers op te nemen. Het was de bedoeling dat 150.000 migranten zouden worden herverdeeld over de rest van de EU, vanuit zwaarbelaste landen als Griekenland en Italië.

Hevig verzet van de Visegradgroep

Lidstaten hebben 27.695 asielzoekers overgenomen, maar Midden-en Oost-Europese landen als Hongarije, Tsjechië, Slowakije en Polen (verenigd in de zogenoemde Visegrad-groep) weigeren dat halsstarrig. Ook na de uitspraak van het Hof houden Polen en Hongarije voet bij stuk. ‘Ik was ervan overtuigd dat een dergelijke beslissing eraan zat te komen, maar dit verandert absoluut niets aan de houding van de Poolse regering met betrekking tot het migratiebeleid,’ zei premier Beata Szydlo woensdag tegen journalisten in de marge van een zakenconferentie.

Hongarije liet weten dat het zich ook niet neerlegt bij de uitspraak van het Brusselse Hof. Minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó zei dat het oordeel van het hof ‘onaanvaardbaar’ is. ‘Dit besluit brengt de veiligheid en toekomst van heel Europa in gevaar.’ Volgens de minister gaat het hier om ‘een politiek besluit’.

Is er een compromis ophanden?

Volgens de Duitse krant worden er op dit moment onderhandelingen gevoerd over de herverdeling en zit er een compromis aan te komen. Oost-Europa zou in dat geval migranten accepteren in ruil voor EU-geld. Merkel wijst erop dat een grote meerderheid van de EU-lidstaten geen klacht indiende tegen de EU-migratiepolitiek.

‘Daarom denk ik dat er mogelijkheden zijn om tot een verdeling op basis van solidariteit te komen in de nabije toekomst,’ aldus de Duitse bondskanselier. Migratie speelt een belangrijke rol bij deze verkiezingen, vooral vanwege Merkels controversiële uitspraak Wir schaffen das – terwijl duizenden migranten ongecontroleerd Duitsland binnenstroomden.

Jelte Wiersma: ‘EU is vaak soepel. Waarom dan niet met Polen en Hongarije?’