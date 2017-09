Oekraïne als de dood dat Rusland spoedig binnenvalt

Rusland houdt, samen met de Wit-Russische buur, een militaire megaoefening. Volgens het Kremlin doen aan de operatie Zapad 13.000 militairen mee, maar Duitsland denkt dat het er tien keer zoveel zullen zijn. Oekraïne houdt zijn hart vast en vreest een invasie.

De Oekraïense president Petro Porosjenko maakt zich grote zorgen over de oefening, die door de Russen is omgedoopt tot Zapad, dat ‘westen’ betekent.

Alle hens aan dek voor Kiev

Hij is bang dat de oefening, waaraan ook de Wit-Russen meedoen, een rookgordijn is voor een mogelijke Russische invasie. Voor Kiev is het alle hens aan dek. Vanwege de oefening, die zal plaatshebben tussen 14 en 20 september, voert Oekraïne de bewaking van de grenzen op.

Volgens Porosjenko is er ‘meer en meer’ bewijs dat Moskou zich voorbereidt op een ‘offensieve oorlog op enorme schaal’, temeer omdat er geen enkel signaal is dat de Russen zich willen terugtrekken uit de Donbass (het uiterste oosten van Oekraïne) en de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde. Het Kremlin ontkent nog altijd de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne aan te sturen.

President Porosjenko, ooit binnengehaald als de man die het land uit de crisis moest halen, faalt op alle fronten. Toch vertrekt hij niet zomaar.

‘Zevenduizend wagons met soldaten en materieel naderen onze grenzen. Er is geen garantie dat alles na de manoeuvre terugkeert naar Rusland,’ aldus de Oekraïense president.

Rusland zegt dat er 13.000 soldaten meedoen aan de Zapad-oefening, maar Duitsland schat dat dit aantal minstens tien keer hoger ligt. ‘Zonder twijfel willen de Russen hun macht demonstreren,’ zegt de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen: ‘Het zijn er meer dan 100.000.’