Meer sancties tegen Noord-Korea hebben geen zin, zegt Vladimir Poetin. Volgens de Russische president zullen extra sancties alleen maar ‘contraproductief’ uitpakken. Een soortgelijk geluid laat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) horen.

Kim Jong-un laat zijn volk nog liever gras eten en verhongeren dan dat hij zijn regime omver laat werpen, zegt Poetin.

Uitkijken voor wereldwijde catastrofe

Het voortbestaan van het Noord-Koreaanse bewind gaat boven alles, tegen elke prijs. Ook waarschuwt Poetin voor het dreigen met militair ingrijpen: dat kan leiden tot een ‘wereldwijde catastrofe met een enorm aantal slachtoffers’. Poetin benadrukt dat er met Noord-Korea moet worden onderhandeld, omdat diplomatie volgens hem een uitweg biedt uit de hoog oplopende crisis: ‘Pyongyang stopt pas met het nucleaire programma als het zich veilig voelt.’

De Russische president wijst op een historisch voorbeeld: de Amerikaans-Britse invasie in Irak in 2003. Kim wil niet hetzelfde lot ondergaan als de dictator Saddam Hussein, en dus wapent hij zich met kernwapens, redeneert Poetin. Die hebben immers een afschrikwekkende werking, zozeer dat de Amerikanen zich wel twee keer zullen bedenken voordat ze het land binnenvallen om korte metten te maken met het regime.

Koenders: geen militaire oplossing denkbaar

Ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) zet in op onderhandelingen. Voor het conflict met Noord-Korea is geen militaire oplossing denkbaar, vindt Koenders. Alles moet erop zijn gericht om militaire escalatie en miscalculaties te voorkomen. ‘We moeten als internationale gemeenschap eensgezind reageren,’ antwoordde Koenders op vragen van SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut. De minister zegt dat dit moet gebeuren met een combinatie van ‘druk en dialoog’. Nederland is, anders dan het Kremlin, voorstander van nieuwe sancties tegen Kim Jong-un.

Volgens Koenders wordt daarbij gedacht aan olie, textielproducten en de maritieme industrie. ‘Volgende week staat de bespreking hiervan op de agenda van de VN-Veiligheidsraad,’ aldus de minister. Nederland veroordeelde de laatste kernproef van Noord-Korea met vermoedelijk een waterstofbom zondag scherp en noemde deze een roekeloze provocatie. Het Amerikaanse geduld met Noord-Korea lijkt stilaan op te raken. Het Witte Huis wil dat de duimschroeven flink worden aangedraaid, door middel van de strengst mogelijke strafmaatregelen.