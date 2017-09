Trump wil olieboycot: ‘Geweld tegen Noord-Korea niet eerste optie’

De Amerikaanse president Donald Trump wond er onlangs geen doekjes om. Als Noord-Korea niet oppast, krijgt het land te maken met ‘vuur en woede’. Maar de aanhoudende raketlanceringen van Pyongyang lijken voor Trump toch geen reden om over te gaan tot geweld. Het Witte Huis ziet meer in bijvoorbeeld een olieboycot.

Alle opties liggen op tafel, zei Trump eerder. Woensdag liet hij, na een telefoongesprek met de Chinese president Xi Jinping, weten dat militair ingrijpen wat hem betreft zeker niet de eerste optie is.

‘Niet het moment om met Noord-Korea te praten’

‘We zullen zien wat er gebeurt,’ zei Trump volgens de Amerikaanse zender ABC op de luchthaven Andrews tegen verslaggevers vlak voor zijn vertrek naar de staat North Dakota. Daar zal hij spreken over zijn plan om het Amerikaanse belastingstelsel te hervormen. China, de belangrijkste bondgenoot en handelspartner van Noord-Korea, zou het ‘honderd procent’ met hem eens zijn, aldus de Amerikaanse president. Waarover precies, werd niet duidelijk.

Opmerkelijk: bondgenoten Zuid-Korea en Trump in de clinch om Kim

Eerder op de dag had Trump ook een gesprek met de Britse premier Theresa May. Aan haar meldde hij dat ‘dit niet het moment is om met de Noord-Koreanen te praten’. De twee leiders zouden hebben afgesproken om de ‘economische en diplomatieke druk’ op Kim Jong-un verder op te voeren.

Olieboycot moet Kim toontje lager laten zingen

Het Witte Huis ziet wel iets in een petroleum- en olie-embargo voor Noord-Korea. Het is een van de voorstellen voor nieuwe sancties die Washington zal indienen bij de VN-Veiligheidsraad. Persbureau Reuters heeft de ontwerptekst ingezien.

BREAKING: U.S.-drafted U.N. Security Council resolution seen by Reuters seeks to impose oil embargo on North Korea pic.twitter.com/BnglgqMaWj — Reuters World (@ReutersWorld) September 6, 2017

Behalve een olieboycot willen de Amerikanen een ban op textielexport en een verbod op het inhuren van Noord-Koreaans personeel door andere landen. Verder moeten de financiële tegoeden van Kim Jong-un worden bevroren en mag hij niet meer reizen. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley wil dat de vijftien leden van de Veiligheidsraad maandag over de resolutie stemmen.

