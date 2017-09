Ankara pakt opnieuw Duits echtpaar op, zegt Berlijn

En wederom is het hommeles tussen Duitsland en Turkije. De Turkse autoriteiten houden een Duits echtpaar vast. De reden waarom is volstrekt onduidelijk: mogelijk gaat het ook hier om willekeur.

‘Er zijn concrete aanwijzingen dat de politie een Duits echtpaar van Turkse afkomst in Istanbul heeft gearresteerd,’ zegt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Plotseling zit je in een Turkse gevangenis’

Een van hen blijft in verzekerde bewaring en de ander mag het land niet verlaten, zegt de Duitse regering. Er is geen officiële informatie over de aanhoudingen afgelopen zondag, maar de woordvoerder zei dat de willekeurige aard van voortdurende arrestaties in opdracht van de regering in Ankara reden is ‘voor de grootste zorg’.

Duitse burgers die met vakantie gaan, kunnen zomaar in de cel worden gegooid. Het is een nachtmerrie, aldus de woordvoerder: ‘Het kan iedereen overkomen die Turkije binnenkomt. Men gelooft niet in gevaar te zijn, maar ineens zit je in een Turkse gevangenis.’

Grote zorgen om Duits-Turkse journalist

Eind augustus werd eveneens een Duits-Turks echtpaar gearresteerd, toen op de luchthaven van Antalya. Hun advocaat zei later dat de vrouw zonder beperkingen weer op vrije voeten was gesteld. De twee werden ervan beschuldigd banden te onderhouden met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen. Deze gezworen vijand van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zit volgens Ankara achter de mislukte staatsgreep van een jaar geleden.

De Duitsers maken zich ook grote zorgen om de Duits-Turkse journalist Deniz Yücel, die al ruim tweehonderd dagen vastzit in een Turkse cel. Zondag, op zijn 44ste verjaardag, kwamen betogers vlak voor het kantoor van bondskanselier Angela Merkel in Berlijn samen om zijn vrijlating te eisen. De Turks-Duitse crisis, die mede door dit soort arrestaties ernstig is bekoeld, is een heet hangijzer in de verkiezingsstrijd in Duitsland. Zowel Merkel als haar sociaal-democratische rivaal Martin Schulz wil de EU-toetredingsgesprekken met Turkije stoppen.

Erdogan: een door rancune gedreven sultan met een wel heel kort lontje >