Verhofstadt: ‘May moet zich verantwoorden in Europarlement’

De Britse premier moet zich voor het Europarlement verantwoorden over Brexit. Dat vindt Guy Verhofstadt, de leider van de liberale ALDE fractie in het Europees parlement. Maar May voelt hier niets voor, en wijst de uitnodigingen af.

‘Volgens mij is dat in haar voordeel,’ zegt Verhofstadt. May vindt dat het niet haar taak is om te spreken in het Europees Parlement. Ze wil zich beperken tot vergaderingen binnen de Europese Raad, waarin alle regeringsleiders van de lidstaten zitting nemen.

Verhofstadt blijft aandringen op de komst van May: ‘Ik wil haar aansporen om het Europese Parlement te woord te staan, andere staatshoofden hebben dat in het verleden ook gedaan.’

Wel achter gesloten deuren

Eerder dit jaar nodigde Antonio Tajani de Britse premier uit om te spreken in de plenaire zaal van het Europarlement. Dit aanbod legde ze naast zich neer, maar gaf wel de toezegging om met Europarlementariërs te spreken, achter gesloten deuren. Dat meldde de Britse krant The Guardian.

Verhofstadt vindt dit niet genoeg. ‘Het Europese Parlement moet uiteindelijk groen licht geven aan de uitkomst van de brexitonderhandelingen,’ zegt de oud‑premier van België.

Verhofstadt buiten zijn boekje

Twee weken geleden kreeg Verhofstadt kritiek over zijn houding rondom de Brexit. Hij zou bevoegdheden naar zich toetrekken die hem niet toekomen. Dat vond Syed Kamall, een Brits Conservatief lid van het Europees Parlement. Volgens Kamall is het niet aan Verhofstadt om een oordeel te vellen over de voortgang van de Brexit. ‘Verhofstadt moet de Brexit coördineren voor het Europees Parlement, en heeft een brugfunctie naar de Europese Commissie, zegt Kamall tegen de BBC. ‘Maar het is niet de bedoeling dat hij probeert om de europarlementariërs te beïnvloeden.’