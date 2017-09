Westerse wapens doden duizenden burgers

In Jemen is sprake van een de grootste humanitaire rampen ter wereld. Zeven miljoen Jemenieten worden met hongersnood bedreigd, drie miljoen mensen zijn op de vlucht en 600.000 mensen lijden aan cholera. Een oplossing lijkt vooralsnog ver weg.

Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel.

De cijfers liegen er niet om. Ruim 18 miljoen van de 27 miljoen Jemenieten zijn afhankelijk van humanitaire hulp en bijna de helft van deze groep bevindt zich op de rand van de hongerdood. Daarnaast zijn drie miljoen Jemenieten op de vlucht en hebben ruim 14,5 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Door het gebrek daaraan zijn sinds april dit jaar 600.000 mensen besmet met cholera. Ten minste 2.000 mensen zijn inmiddels aan de gevolgen van de ziekte overleden.

Oorlog

De humanitaire crisis is het gevolg van de burgeroorlog die sinds 2014 het dagelijks leven in Jemen domineert. Jemen was verreweg het armste land in de regio. Maar door de burgeroorlog is het leven alleen maar slechter geworden.

Door Iran gesteunde rebellen, de Houthi’s, kwamen in 2014 het land binnen en zetten president Abd Rabbuh Mansur Hadi af. In 2015 mengde Saudi-Arabië zich in de strijd. De afgelopen twee jaar proberen de Saudi’s met veel geweld de Houthi’s af te zetten om zo president Hadi weer aan de macht te helpen.

Het Vietnam van het Midden-Oosten

Vooralsnog heeft Saudi-Arabië weinig succes. De afgelopen twee jaar is het niet gelukt de Houthi’s af te zetten. Volgens experts dreigt Jemen het Vietnam van het Midden-Oosten te worden. Jaren van oorlog, veel burgerslachtoffers, geen vooruitgang en geen uitzicht op vrede.

De gevolgen zijn dan ook groot. Vooral de luchtaanvallen vanuit Saudi-Arabië eisen slachtoffers. Sinds het begin van de oorlog zijn er zeker 5.000 burgers gedood, van wie ongeveer 1.200 kinderen.

Westerse wapens

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel pleit als een van de weinige westerse politici voor een onafhankelijk internationaal onderzoek naar het conflict. Gabriel vangt bot: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk blokkeren een dergelijk onderzoek.

Wapenleveranties lijken belangrijker dan mensenlevens

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk behoren tot de belangrijkste wapenleveranciers van Saudi-Arabië. Miljarden euro’s zijn gemoeid in het conflict, tot frustratie van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Volgens hen worden Amerikaanse en Britse wapens gebruikt in de aanvallen op Jemenieten.

Gabriels pleidooi getuigt van inzicht en begrip in het conflict. Toch is ook Duitsland medeverantwoordelijk. Berlijn heeft eerder dit jaar marineschepen geleverd aan Saudi-Arabië. De Duitse regering verdedigt de verkoop door te stellen dat het materieel alleen zal worden gebruikt voor de bewaking van de kust en olieplatforms. Een non-excuus: sinds 2015 blokkeert de Saudische Marine de haven van Jemen waardoor voedsel niet of nauwelijks het land binnenkomt.

Obama

Een oplossing voor het conflict lijkt er vooralsnog niet. In het Westen wordt het gezien als een geïsoleerd conflict en er is weinig belangstelling voor. Grootmachten Rusland en de Verenigde Staten voelen er daarom niks voor zich in de oorlog te mengen.

Het is John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken onder oud-president Barack Obama, die in 2016 de rebellen en Saudi-Arabië uitnodigde voor een vredesoverleg. Het voorstel dat hieruit voorkwam, is nooit getekend. Rex Tillerson, minister van Buitenlandse Zaken onder de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, heeft het conflict vooralsnog geen aandacht gegeven.

Door dit gebrek aan aandacht zal de oorlog voorlopig voortduren. Met grote gevolgen voor de vluchtelingen, hongerlijdenden, en zieken.