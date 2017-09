Wie is hier nou instabiel? Britse politici fileren Juncker

Twijfels van EU-leider Jean-Claude Juncker over ‘de stabiliteit en verantwoordelijkheid’ van Brexitminister David Davis vallen niet goed in het Verenigd Koninkrijk. Juncker krijgt de wind van voren.

Het is hard tegen hard nadat de kritiek van Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, donderdag uitlekte. Juncker zei te twijfelen aan de keuze voor Davis, die van de Britse regering het mandaat kreeg om de onderhandelingen over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) te leiden. Juncker vindt dat Davis een ‘openlijk gebrek aan interesse’ in de onderhandelingen vertoont en vreest dat hij ‘het slagen van de Brexitonderhandelingen in gevaar kan brengen’.

Niet te verzinnen

Stephen Woolfe, die als onafhankelijk lid in het Europees Parlement zit, noemt de uitspraken ‘een steek onder water’. ‘Het is nogal wat voor Juncker, dat juist hij iemand disfunctioneel noemt. Davis doet het geweldig, de EU lijkt bang en richt zich daarom op persoonlijke aanvallen.’

Nigel Farage, voormalig leider van de eurokritische UKIP, noemt Juncker op radiozender LBC hypocriet. Hij verwijst naar een bijeenkomst in een van de Baltische staten in 2015, waar Juncker ‘er duidelijk een paar op had’. Op de beelden is te zien hoe Juncker bij het begroeten van wereldleiders staat te dansen, een aantal collega’s vriendschappelijke klappen in het gezicht geeft en aan de stropdas trekt van voormalig premier David Cameron. ‘En dit is de man die Davis niet competent noemt? Het is niet te verzinnen.’

Ashley Fox, leider van de Conservatieve partij in het Europees Parlement, zegt dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zich beter kunnen concentreren op een goede deal dan op het zwartmaken van elkaar. ‘Het is teleurstellend als leidende figuren in het Brexitproces zich overgeven aan karakteraanvallen,’ zegt ze tegen de Britse krant The Telegraph. ‘Alleen als er wederzijds respect is, kan er een overeenkomst worden gesloten die voor beide kampen werkt.’

Hobbelige gesprekken

Davis steggelt al langer publiekelijk met de EU-leiders. Hij dreigde zelfs een aantal bijeenkomsten met EU-onderhandelaar Michel Barnier maar gewoon over te slaan, omdat hij andere prioriteiten had. Uiteindelijk kwam Davis eind augustus wel opdagen voor de onderhandelingen, maar twee uur later vertrok hij weer. Na die onderhandelingsronde zei Barnier dat er weinig vooruitgang was geboekt – Davis noemde dat op zijn beurt ‘dom’.

Ook baalt de Britse onderhandelaar ervan dat Brussel eerst wil praten over een eindrekening, voordat er over nieuwe handelsverdragen kan worden gesproken. De vraag hoeveel Groot-Brittannië moet betalen voor het vertrek uit de EU is een van de grootste struikelblokken. De tijd speelt een steeds grotere rol: in maart 2019 verlaten de Britten de EU.