Belgische politie op zoek naar wapens Bende van Nijvel

Een nieuwe tipgever zegt te weten waar de Bende van Nijvel haar wapens heeft gedumpt. Ruim dertig jaar na de terreurgolf in België houdt de zaak de gemoederen nog steeds bezig.

De politie onderzoekt de komende tijd vijvers in de Vlaamse stad Adinkerke, op een steenworp van de Noordzee. De autoriteiten zullen de vijvers spoedig leegpompen.

Bruut geweld

Volgens de tipgever dumpte de bende haar wapens in de vijver na een gewelddadige overval op een Delhaize-supermarkt in Aalst in 1985. Bij deze overval – de laatste die de bende pleegde – vielen acht doden en werd ruim 900.000 Belgische frank (omgerekend zo’n 25.000 euro) buitgemaakt.

De tip is afkomstig van een ex-gedetineerde die een cel heeft gedeeld met een beroepscrimineel die de wapens voor de bende zou hebben gedumpt. De informatie is niet nieuw: al in 2006 maakte iemand melding van de vijvers, maar deze aanwijzing werd nooit grondig onderzocht. Bovendien is het maar de vraag of de wapens nog bruikbaar zijn voor onderzoek, bijna 32 jaar na de overval.

De Bende van Nijvel pleegde in de periode 1982-1985 een reeks inbraken, diefstallen, overvallen en moorden. Daarbij werd vaak bruut geweld gebruikt. Vooral supermarktketen Delhaize moest het ontgelden. De bende maakte 28 dodelijke slachtoffers.

Liggen in deze 3 vijvers in #Adinkerke (@gemeentedepanne) wapens van de Bende van Nijvel? Binnenkort om beurt leeggepompt. @FocusWTV pic.twitter.com/Y6wAnR096z — Jeroen Vercruysse (@jeroenvercruyss) 28 juni 2017

Falend onderzoek

Het is nooit duidelijk geworden wat de Bende van Nijvel met haar misdaden probeerde te bereiken. Was de bende alleen uit op geld, of wilden zij een politiek statement maken?

De Belgische autoriteiten hebben altijd zware kritiek gekregen vanwege het falende onderzoek. Hoewel de afgelopen decennia diverse arrestaties werden verricht, leidden die nooit tot een veroordeling. Bij Delhaize ligt nog steeds een beloning van 250.000 euro klaar voor degene met de gouden tip.