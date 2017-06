EU wil nieuw peperduur parlementsgebouw

Het Secretariaat van het Europees Parlement wil een fonkelnieuw gebouw. Het huidige parlementsgebouw zou niet meer aan de ‘Europese standaarden’ voldoen.

De Amerikaanse politieke krant en nieuwssite Politico beschikt over een vertrouwelijk document van het Secretariaat van het Europees Parlement. Daarin wordt gepleit voor een grondige renovatie of de bouw van een nieuw parlement. Uit het document – dat gericht is aan de politici in het Europees Parlement – blijkt dat het Secretariaat zelf de voorkeur geeft aan een nieuw gebouw.

430 miljoen euro

Het gaat om het Paul-Henri Spaakgebouw in Brussel, dat in 1992 werd opgeleverd. Vanuit functioneel opzicht is het gebouw nog betrekkelijk nieuw, maar hier is het Secretariaat het niet mee eens. Zo zou het gebouw nooit zijn ontworpen voor politieke doeleinden. Ook is het Parlement aan het einde van zijn ‘levenscyclus’.

Het voorstel wordt maandag gepresenteerd aan Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, en zijn veertien vicevoorzitters. Het renoveren van het gebouw zou de Europese belastingbetaler ruim 30 miljoen euro kosten. De bouw van een nieuw parlement kost zo’n 430 miljoen euro.

Space Egg

In december ontstond er ook al ophef na de bouw van een nieuw hoofdkwartier. Het Space Egg – waarin vergaderingen van de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie worden gehouden – is een futuristisch gebouw dat 320 miljoen euro kostte. Met het gebouw hoopt de EU vrolijkheid naar voren te brengen, als ‘reactie op de toenemende populistische woede jegens Brussel’. Volgens critici is de bouw moeilijk te verantwoorden in een tijd van grote economische problemen in een aantal lidstaten.