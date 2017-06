Man rijdt in op politie in Parijs: verdachte is dood

Op de Champs-Elysées in Parijs is maandag een man in een auto ingereden op een politiebus. Het voertuig van de dader is in brand gevlogen.

Er zijn bij het incident geen gewonden gevallen. De bestuurder is inmiddels overleden, bevestigt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een 33-jarige man die bekend was bij de veiligheidsdiensten.

Volgens de politie gaat het om een bewuste actie. Autoriteiten melden dat de aanslag als terreuractie wordt behandeld, omdat de politie naast een kalasjnikov ook een aantal gasflessen heeft aangetroffen.

Een speciale antiterreureenheid gaat onderzoek doen naar het incident. Ook zijn explosievenexperts ter plaatse.

De Franse autoriteiten roepen mensen op weg te blijven uit de buurt van het incident. De situatie is onder controle, meldt de politie, die snel ter plaatse was. Een aantal metrostations is afgesloten.