EU klaar met Turkije, op Timmermans na

In Europa groeit het ongemak over de interne Turkse politiek met de dag. Maar Frans Timmermans, de vice voorzitter van de Europese Commissie, wil het dialoog met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gaande houden. Timmermans vindt dat de mensenrechtenschendingen geen reden zijn te stoppen met praten.

‘Turkije verdwijnt niet van de landkaart en zal altijd de buurman van de Europese Unie blijven,’ zegt Timmermans in een interview met de NOS. De verhoudingen tussen Turkije en de Europese Unie zijn, sinds de mislukte staatsgreep op 15 juli 2016, uitermate gespannen. Timmermans lijkt voorbij te gaan aan het groeiend ongemak tussen de Europese Unie en Turkije. ‘Alle lidstaten willen dat we blijven praten met Turkije,’ aldus Timmermans over de rol van de Europese Commissie.

G20

Tijdens de G20 in Hamburg liet premier Mark Rutte weten geen behoefte te voelen om de banden met de Turkse premier Erdogan aan te halen. Na het diplomatieke conflict met Turkije, vlak voor de Nederlandse verkiezingen, werd de Nederlandse ambassadeur weggestuurd uit Ankara. De Turken zijn boos op Nederland, omdat de Nederlandse regering de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betul Kaya, het land uitzette. Rutte vindt dat de Turkse regering zich destijds onmogelijk heeft opgesteld, en is daar sindsdien niet op teruggekomen.

Vorige week ontstonden opnieuw spanningen, toen bekend werd dat de Turkse vicepremier Tugrul Türkes naar Apeldoorn wilde komen om de staatsgreep in Turkije te herdenken. Dat staat de Nederlandse regering niet toe. Dit bezoek van de bewindsman is niet gewenst, aldus het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook Oostenrijk houdt zijn grenzen gesloten voor Turkse ministers. Vandaag werd bekend dat de Turkse minister van Economische Zaken een bijeenkomst ter ere van de mislukte staatsgreep wilde bijwonen in Oostenrijk, maar de minister van Buitenlandse Zaken, Sebastian Kurz, houdt dat tegen. Volgens Turkije nieuw bewijs dat Oostenrijk de democratische waarden niet respecteert.

‘Duitsland pleegt zelfmoord’

Vorige week wilde Recep Tayyip Erdogan een toespraak houden tijdens zijn bezoek aan de G20. Ook dat werd door de Duitse regering geweigerd. Erdogan gaf een interview in het Duitse weekblad Die Zeit. Hierin sprak hij zijn ongenoegen uit over de Duitse weigering om hem een speech te laten houden op Duits grondgebied: ‘Dit is politieke zelfmoord. Duitsland moet deze fout rechtzetten.’