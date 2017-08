Merkel zet Turkse economie onder druk: ‘geen douane-unie’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zal een vernieuwde douane-unie van de EU met Turkije vetoën. Dat heeft ze gezegd tegen de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Merkel wil pas van gedachten veranderen wanneer de Turkse rechtsstaat in ere wordt hersteld.

Dat meldt de Turkse krant Hurriyet. Merkel wil niet dat de handelsbetrekkingen tussen Europa en Turkije worden uitgebreid, zolang in Turkije de rechtsstaat wordt geschonden. In december vorig jaar vroeg de Europese Commissie aan de lidstaten of de douane unie met Turkije kon worden uitgebreid en gemoderniseerd. Duitsland ligt dwars.

‘Ik zie geen mandaat om de douane-unie uit te breiden naar Turkije, onder de huidige omstandigheden,’ zegt Merkel. Duitsland en Turkije zijn al maanden verwikkeld in een diplomatiek conflict. De Duitse regering probeert een Duits-Turkse journalist vrij te krijgen, die al sinds februari wordt vastgehouden in Turkije. Deniz Yücel wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Hij kan meer dan tien jaar gevangenisstraf krijgen, als hij wordt veroordeeld.

‘Vijanden van Turkije’

In juli scherpte de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel het reisadvies naar Turkije aan, nadat er een Duitse activist was gearresteerd op verdenking van deelname aan terroristische activiteiten. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan riep Turken in Duitsland eerder deze maand op niet op de CDU van Merkel te stemmen. Ook raadde hij af op de SPD te stemmen, die de regeringspartner van de CDU is. ‘Ze zijn de vijanden van Turkije,’ benadrukte Erdogan.

In de verkiezingscampagne wordt Merkel verweten te zachtzinnig om te gaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. SPD-leider Martin Schulz vindt dat Merkel zich in de diplomatieke crisis met Turkije te veel afzijdig heeft gehouden. Turkije kwam de afgelopen maanden hard in botsing met de Duitse regering. Erdogan is woedend dat Duitsland vermeende plegers van de staatsgreep In Turkije politiek asiel heeft verleend. ‘Hoelang moeten we werkeloos toezien hoe de heer Erdogan ons bij de neus neemt?’ vraagt Schulz zich af.